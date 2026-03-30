Jeep зупинив випуск нового Cherokee: в чому причина?

Новий Jeep Cherokee представили у серпні 2025 року. За даними Wall Street Journal, виробництво кросовера в Толуці (Мексика) зупинено з 14 березня через суперечку щодо оплати з постачальником деталей ZF Foxconn Chassis Modules. У позові йдеться, що дана компанія припинила постачати деталі на завод після того, як “забажала додаткового підвищення цін за контрактами”.

Читайте також: Які нові Peugeot, Citroën, Opel та Jeep з’являться в Україні у 2026 році

Як пише Carscoops, це не поодинокий інцидент, оскільки ZF Foxconn Chassis Modules також погрожувала припинити постачати запчастини на завод у Віндзорі (Канада), якщо автовиробник не погодився б на “збільшення цін на десятки мільйонів доларів”. Це означає, що виробництво Chrysler Pacifica та Dodge Charger теж могло зупинитися.

ZF Foxconn Chassis Modules почала вимагати від Stellantis більше грошей у грудні минулого року, і автовиробник погодився на підняття цін та додаткову виплату розміром понад 26 мільйонів доларів, щоб продовжити постачання деталей.

Stellantis стверджує – замість врегулювання ситуації це “підбадьорило” ZF Foxconn Chassis Modules вимагати додаткових 70 мільйонів доларів, а також подальшого підвищення цін. Ймовірно, зупинка поставок мала на меті посилити тиск, але втрутилися суди.

Також цікаво: Ціни на Jeep Grand Cherokee зі США впали майже на третину

Вірогідно, зупинка виробництва в Толуці є тимчасовою, оскільки концерн Stellantis розраховує, що судове рішення змусить постачальника відновити постачання деталей та дозволить перезапустити конвеєр. Попри наявну ситуацію, продажі Jeep Cherokee навряд зазнають проблем, оскільки у дилерів в США вже є понад 5000 екземплярів на складах.