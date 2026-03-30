Jeep остановил выпуск нового Cherokee: в чем причина?

Новый Jeep Cherokee представили в августе 2025 года. По данным Wall Street Journal, производство кроссовера в Толуке (Мексика) остановлено с 14 марта из-за спора по оплате с поставщиком деталей ZF Foxconn Chassis Modules. В иске говорится, что данная компания прекратила поставлять детали на завод после того, как “потребовала дополнительного повышения цен по контрактам”.

Как пишет Carscoops, это не единичный инцидент, поскольку ZF Foxconn Chassis Modules также угрожала прекратить поставлять запчасти на завод в Виндзоре (Канада), если автопроизводитель не согласился бы на “увеличение цен на десятки миллионов долларов”. Это означает, что производство Chrysler Pacifica и Dodge Charger тоже могло остановиться.

ZF Foxconn Chassis Modules начала требовать от Stellantis больше денег в декабре прошлого года, и автопроизводитель согласился на повышение цен и дополнительную выплату в размере более 26 миллионов долларов, чтобы продолжить поставки деталей.

Stellantis утверждает – вместо урегулирования ситуации это “подбодрило” ZF Foxconn Chassis Modules потребовать дополнительных 70 миллионов долларов, а также дальнейшего повышения цен. Вероятно, остановка поставок имела целью усилить давление, но вмешались суды.

Вероятно, остановка производства в Толуке является временной, поскольку концерн Stellantis рассчитывает, что судебное решение заставит поставщика возобновить поставки деталей и позволит перезапустить конвейер. Несмотря на сложившуюся ситуацию, продажи Jeep Cherokee вряд ли испытают проблемы, поскольку у дилеров в США уже есть более 5000 экземпляров на складах.