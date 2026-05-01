Дизайн в стиле Compass: представлен обновленный Jeep Avenger

Наиболее заметные изменения произошли в передней части автомобиля. Обновленный Jeep Avenger получил переработанный передний бампер и новую облицовку. Фирменная решетка радиатора с семью прорезями теперь имеет подсвеченные акценты, а отказ от черного обрамления предоставила кроссоверу более чистого и обтекаемого вида, отмечает Auto24, ссылаясь на Carscoops.

Под фарами появились две новые прорези. В задней части кузова внимание привлекает серебристая защита бампера с новыми горизонтальными элементами, помогающими визуально разгрузить массивную пластиковую облицовку. Также производитель намекнул на использование новых задних фонарей, хотя они сохранили узнаваемую форму текущей модели.

Оснащение и ожидания от интерьера

Для обновленного кроссовера предусмотрено двухцветную окраску кузова, рейлинги на крыше и 18-дюймовые легкосплавные диски с алмазной огранкой. Jeep отмечает сохранение внедорожных качеств модели, что подтверждается большим дорожным просветом и “отличными” углами въезда и съезда. Хотя официальные фотографии салона пока держат в секрете, замеченные на испытаниях прототипы имели полностью закрытый интерьер. Это дает основания ожидать существенного обновления салона, масштаб которого станет известен позже.

Силовые агрегаты и производственные планы

Технические подробности обновленной версии еще не раскрыты, однако в Европе модельный ряд Avenger пока представлен 1,2-литровым бензиновым двигателем, гибридным вариантом и полностью электрической модификацией. Больше деталей о новинке ожидается до конца текущего года.

Почему новый Jeep Avenger показали в Бразилии?

Презентация модели в Бразилии связана с планами начать там локальное производство. Avenger станет четвертой моделью бренда, которая будет производиться в этой стране, что подчеркивает стратегическую важность региона для концерна.