Дизайнер представив віртуальний кабріолет на базі нової Honda Prelude

Створений концепт зберігає впізнаваний силует базового купе та лінії кузова, натхненні формою планерів. Головною зміною стала відмова від суцільного металевого даху на користь складного тканинного верху.

Конструктивні зміни салону та технічне оснащення

Для розміщення механізму складання м'якого даху художнику довелося прибрати компактні задні сидіння, перетворивши автомобіль на суто двомісний родстер. За підголівниками передніх крісел з'явилася перероблена задня панель із лаконічною кришкою відділення для даху.

Технічна частина віртуального кабріолета повністю відповідає серійному купе Honda Prelude: архітектура Civic із використанням елементів підвіски від спортивного Type R, силова установка e:HEV на базі 2,0-літрового чотирициліндрового бензинового двигуна та двох електродвигунів потужністю 200 кінських сил й електроваріатора eCVT із технологією S+ Shift для імітації ступенів перемикання передач й приводом на передні колеса.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Перспективи появи та історичний контекст