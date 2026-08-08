Дизайнер представив віртуальний кабріолет на базі нової Honda Prelude

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Рендер кабріолета Honda Prelude
Створений концепт зберігає впізнаваний силует базового купе та лінії кузова, натхненні формою планерів. Головною зміною стала відмова від суцільного металевого даху на користь складного тканинного верху.
Конструктивні зміни салону та технічне оснащення
Для розміщення механізму складання м'якого даху художнику довелося прибрати компактні задні сидіння, перетворивши автомобіль на суто двомісний родстер. За підголівниками передніх крісел з'явилася перероблена задня панель із лаконічною кришкою відділення для даху.
Технічна частина віртуального кабріолета повністю відповідає серійному купе Honda Prelude: архітектура Civic із використанням елементів підвіски від спортивного Type R, силова установка e:HEV на базі 2,0-літрового чотирициліндрового бензинового двигуна та двох електродвигунів потужністю 200 кінських сил й електроваріатора eCVT із технологією S+ Shift для імітації ступенів перемикання передач й приводом на передні колеса.
Перспективи появи та історичний контекст
- Попри відсутність заводських кабріолетів у лінійці Honda Prelude, у 1980-х роках сторонній кузовобудівник із Каліфорнії створював обмежену серію перероблених автомобілів першого покоління під назвою Prelude Solaire.
- Реалізація подібного проєкту на базі сучасної Honda Prelude у реальному житті вимагала б суттєвих інженерних змін кузова для збереження жорсткості. Потенційне створення серійного передньопривідного гібридного кабріолета є малоймовірним через низький попит у цьому специфічному сегменті ринку.