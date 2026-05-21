Нова Honda Prelude e:HEV дебютувала в Європі: чим вона дивує покупців

Цей перформанс покликаний наочно продемонструвати філософію "Unlimited Glide" (необмежене ковзання), яка лягла в основу розробки автомобіля, зазначає Auto24, посилаючись на заяву автовиробника.

Дитячі спогади як основа інженерної концепції

Ідея створення спортивного автомобіля з характером планера належала керівнику інженерного проєкту Томоюкі Ямагамі. Під час ранніх стадій проєктування він надихався спогадами з дитинства, коли разом із дідусем запускав радіокеровані авіамоделі. Це захоплення переросло у доросле хобі, коли інженер отримав ліцензію та зміг самостійно керувати справжнім планером.

За словами Ямагамі, планер є інтелектуальним видом мобільності, який здатний летіти нескінченно довго, використовуючи сили природи й поєднуючи плавність з високою чутливістю керування. Саме ця легкість та відчуття польоту над землею стали головним орієнтиром для команди дизайнерів та інженерів, що працювали над Honda Prelude.

Керованість та передові технології шасі

Спортивне купе отримало широку колію та низьку посадку, що забезпечує стабільність на високих швидкостях та низький центр ваги. Для досягнення точних та азартних характеристик розробники застосували архітектурні рішення та технології підвіски від Civic Type R. Ходова частина новинки оснащується адаптивними амортизаторами, що здатні миттєво змінювати жорсткість залежно від дорожніх умов, а також найновішою версією фірмової системи розподілу крутного моменту Agile Handling Assist.

Ефективна гібридна установка e:HEV із системою Honda S+ Shift

Під капотом шостої генерації Honda Prelude встановлено фірмову високоефективну гібридну силову установку e:HEV, у створення якої компанія вклала понад 25 років інженерного досвіду в галузі електрифікації. Система поєднує в собі 2,0-літровий атмосферний бензиновий двигун, який працює за циклом Міллера, та інноваційну полегшену трансмісію з двома вбудованими електродвигунами.

Сумарна потужність силового агрегату становить 184 к.с. й 315 Нм крутного моменту. Крім того, купе оснастили абсолютно новою системою імітації перемикання передач Honda S+ Shift, яка додає процесу прискорення класичного спортивного драматизму. За задумом авторів, робота двигунів має викликати асоціації з безшумною та водночас могутньою силою планера.

Мінімалістичний інтер'єр з упором на оглядовість

Авіаційна філософія планерів знайшла своє пряме відображення і всередині автомобіля. Салон розроблявся з урахуванням створення максимальної оглядовості для водія та пасажирів, щоб мінімізувати сліпі зони та посилити відчуття простору. Передня панель отримала компонування з акцентом на цифрових органах контролю. В оздобленні інтер'єру застосовані високоякісні зносостійкі матеріали. Головна мета такого дизайну – забезпечити водієві максимальну концентрацію на дорозі та подарувати відчуття свободи під час кожної подорожі.

Ринкова ніша спортивних купе в Європі