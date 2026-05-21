Новая Honda Prelude e:HEV дебютировала в Европе: чем она удивляет покупателей

Этот перформанс призван наглядно продемонстрировать философию “Unlimited Glide” (неограниченное скольжение), которая легла в основу разработки автомобиля, отмечает Auto24, ссылаясь на заявление автопроизводителя.

Читайте также: Новенькие Honda Prelude уже можно купить как "битки из США", однако есть нюанс

Детские воспоминания как основа инженерной концепции

Идея создания спортивного автомобиля с повадками планера принадлежала руководителю инженерного проекта Томоюки Ямагами. Во время ранних стадий проектирования он вдохновлялся воспоминаниями из детства, когда вместе с дедушкой запускал радиоуправляемые авиамодели. Это увлечение переросло во взрослое хобби, когда инженер получил лицензию и смог самостоятельно управлять настоящим планером.

По словам Ямагами, планер является интеллектуальным видом мобильности, который способен лететь бесконечно долго, используя силы природы и сочетая плавность с высокой отзывчивостью управления. Именно эта легкость и ощущение полета над землей стали главным ориентиром для команды дизайнеров и инженеров, работавших над Honda Prelude.

Управляемость и передовые технологии шасси

Спортивное купе получило широкую колею и низкую посадку, что обеспечивает стабильность на высоких скоростях и низкий центр тяжести. Для достижения точных и азартных характеристик разработчики применили архитектурные решения и технологии подвески от Civic Type R. Ходовая часть новинки оснащается адаптивными амортизаторами, способными мгновенно менять жесткость в зависимости от дорожных условий, а также новейшей версией фирменной системы распределения крутящего момента Agile Handling Assist.

Эффективная гибридная установка e:HEV с системой Honda S+ Shift

Под капотом шестой генерации Honda Prelude установлена фирменная высокоэффективная гибридная силовая установка e:HEV, в создание которой компания вложила более 25 лет инженерного опыта в области электрификации. Система сочетает в себе 2,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель, работающий по циклу Миллера, и инновационную облегченную трансмиссию с двумя встроенными электродвигателями.

Суммарная мощность силового агрегата составляет 184 л.с. и 315 Нм крутящего момента. Кроме того, купе оснастили совершенно новой системой имитации переключения передач Honda S+ Shift, которая добавляет процессу ускорения классического спортивного драматизма. По замыслу авторов, работа двигателей должна вызывать ассоциации с бесшумной и одновременно мощной силой планера, движущегося благодаря восходящим термическим воздушным потокам.

Минималистичный интерьер с упором на обзорность

Авиационная философия планеров нашла свое прямое отражение и внутри автомобиля. Салон разрабатывался с учетом создания максимальной обзорности для водителя и пассажиров, чтобы минимизировать слепые зоны и усилить ощущение простора. Передняя панель получила компоновку с акцентом на цифровых органах контроля. В отделке интерьера применены высококачественные износостойкие материалы. Главная цель такого дизайна – обеспечить водителю максимальную концентрацию на дороге и подарить ощущение свободы во время каждого путешествия.

Рыночная ниша спортивных купе в Европе