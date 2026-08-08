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Дизайнер представил виртуальный кабриолет на базе новой Honda Prelude

Возрождение Honda Prelude вызвало множество обсуждений среди автоэнтузиастов. Независимый художник Теофилус Чин решил расширить представление о новинке, создав рендер двухместного кабриолета на базе гибридной модели. Хотя японский автопроизводитель никогда официально не выпускал серийные Prelude с откидным верхом, представленная виртуальная концепция демонстрирует потенциальный вид такого авто.
Дизайнер показал, каким бы мог быть кабриолет на базе Honda Prelude

ФОТО: Inst @Theottle|

Рендер кабриолета Honda Prelude

Данила Северенчук
logo8 августа, 15:45
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Созданный концепт сохраняет узнаваемый силуэт базового купе и линии кузова, вдохновленные формой планеров. Главным изменением стал отказ от сплошной металлической крыши в пользу сложного тканевого верха.

Конструктивные изменения салона и техническая оснастка

Для размещения механизма сборки мягкой крыши художнику пришлось убрать компактные задние сиденья, превратив автомобиль в чисто двухместный родстер. За подголовниками передних кресел появилась переделанная задняя панель с лаконичной крышкой отделения для крыши.

Техническая часть виртуального кабриолета полностью соответствует серийному купе Honda Prelude: архитектура Civic с использованием элементов подвески от спортивного Type R, силовая установка e:HEV на базе 2,0-литрового четырехцилиндрового бензинового двигателя и двух электродвигателей мощностью 200 лошадиных сил, а также электровариатора eCVT с технологией S+ Shift для имитации ступеней переключения колес и приводом на передние колеса.

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Перспективы появления и исторический контекст

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