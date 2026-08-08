Дизайнер представил виртуальный кабриолет на базе новой Honda Prelude

Созданный концепт сохраняет узнаваемый силуэт базового купе и линии кузова, вдохновленные формой планеров. Главным изменением стал отказ от сплошной металлической крыши в пользу сложного тканевого верха.

Конструктивные изменения салона и техническая оснастка

Для размещения механизма сборки мягкой крыши художнику пришлось убрать компактные задние сиденья, превратив автомобиль в чисто двухместный родстер. За подголовниками передних кресел появилась переделанная задняя панель с лаконичной крышкой отделения для крыши.

Техническая часть виртуального кабриолета полностью соответствует серийному купе Honda Prelude: архитектура Civic с использованием элементов подвески от спортивного Type R, силовая установка e:HEV на базе 2,0-литрового четырехцилиндрового бензинового двигателя и двух электродвигателей мощностью 200 лошадиных сил, а также электровариатора eCVT с технологией S+ Shift для имитации ступеней переключения колес и приводом на передние колеса.

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Перспективы появления и исторический контекст