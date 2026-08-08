Дизайнер представил виртуальный кабриолет на базе новой Honda Prelude

ФОТО: Inst @Theottle|
Рендер кабриолета Honda Prelude
Созданный концепт сохраняет узнаваемый силуэт базового купе и линии кузова, вдохновленные формой планеров. Главным изменением стал отказ от сплошной металлической крыши в пользу сложного тканевого верха.
Конструктивные изменения салона и техническая оснастка
Для размещения механизма сборки мягкой крыши художнику пришлось убрать компактные задние сиденья, превратив автомобиль в чисто двухместный родстер. За подголовниками передних кресел появилась переделанная задняя панель с лаконичной крышкой отделения для крыши.
Техническая часть виртуального кабриолета полностью соответствует серийному купе Honda Prelude: архитектура Civic с использованием элементов подвески от спортивного Type R, силовая установка e:HEV на базе 2,0-литрового четырехцилиндрового бензинового двигателя и двух электродвигателей мощностью 200 лошадиных сил, а также электровариатора eCVT с технологией S+ Shift для имитации ступеней переключения колес и приводом на передние колеса.
Перспективы появления и исторический контекст
- Несмотря на отсутствие заводских кабриолетов в линейке Honda Prelude, в 1980-х годах посторонний кузовостроитель из Калифорнии создавал ограниченную серию переработанных автомобилей первого поколения под названием Prelude Solaire.
- Реализация подобного проекта на базе современной Honda Prelude в реальной жизни потребовала бы существенных инженерных изменений кузова для сохранения жесткости. Потенциальное создание серийного переднеприводного гибридного кабриолета маловероятно из-за низкого спроса в этом специфическом сегменте рынка.