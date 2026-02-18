Дизайнери Mansory вразили новим проєктом на базі Lamborghini Revuelto

Проєкт продовжує лінійку Carbonado, раніше відому за модифікаціями на базі Lamborghini Aventador, зазначає Auto24, посилаючись на Carscoops. Однак, цього разу масштаб втручання став ще глибшим — як у дизайні, так і в технічній частині.

Майже новий кузов із кованого карбону

Зовнішність Carbonado X фактично створена заново. Кузов отримав масштабне використання матового кованого вуглецевого волокна, а оригінальні панелі автомобіля залишилися лише частково. Передня частина вирізняється агресивним спліттером і вентильованим капотом.

Уздовж боків стандартну геометрію замінили масивні повітрозабірники, збільшені пороги та перероблені задні крила з вентиляційними отворами. За словами тюнера, нові елементи покращують охолодження та підвищують притискну силу на задній осі. Суперкар отримав карбонові диски: 21-дюймові спереду та 22-дюймові ззаду.

Інтер’єр із акцентом на індивідуальність

Салон виконано з поєднання алькантари та шкіри з бірюзовими акцентами. Дверні панелі отримали інтегроване амбієнтне підсвічування, а оформлення доповнюють численні фірмові елементи Mansory. Інтер’єр підкреслює статус автомобіля як індивідуального замовлення без компромісів.

Потужність понад 1100 к.с.

Модернізація торкнулася і силового агрегату. Атмосферний V12 об’ємом 6,5 літра тепер розвиває 917 к.с. і 765 Нм крутного моменту. У поєднанні з електромоторами сумарна віддача гібридної системи становить 1104 кінських сил. Суперкар розганяється від 0 до 100 км/год за 2,3 секунди, а максимальна швидкість сягає 355 км/год.

Ексклюзивність і ціна

Carbonado X створено як унікальний автомобіль, однак тюнер допускає можливість подібних індивідуальних проєктів для інших власників Revuelto. З огляду на масштаб змін і ексклюзивність, вартість таких модифікацій очікувано вимірюватиметься семизначними сумами.