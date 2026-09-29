Дизель більше не вигідний: чому європейські перевізники масово переходять на електричні фури

Згідно зі звітом організації Transport & Environment, радикальні зміни охопили Нідерланди, Німеччину, Данію, Швецію, Францію та Бельгію. Саме на ці країни припадає 46% усіх реєстрацій важкого комерційного транспорту в Європі.

Головним каталізатором такого перелому став іранський конфлікт, який спровокував різкий стрибок цін на дизельне пальне. Тепер математика для бізнесу виглядає максимально привабливо: оператори в Нідерландах економлять до 100 тисяч євро за п'ять років експлуатації батарейної фури порівняно з дизелем. У Німеччині цей показник становить 85 тисяч євро, а в Данії власники залишають у кишені близько 69 тисяч євро.

Китайський демпінг змінює правила гри

Окремим драйвером електрифікації стали виробники з Піднебесної, які запропонували дуже адекватний прайс. Електрична вантажівка китайської збірки обходиться європейському покупцю приблизно у 210 тисяч євро, тоді як за місцевий аналог доведеться викласти вже 265 тисяч.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Для тих же німецьких перевізників вибір на користь азійської техніки дає додаткові 34 тисячі євро чистої економії за п'ятирічку. Європейські гіганти на кшталт Daimler Truck, Volvo та Scania вже відчули загрозу і готуються до жорсткої конкуренції з гравцями, чиї цінники нижчі майже на третину.

У шести з десяти країн електровантажівки вже сьогодні дешевші. Скажімо, в Нідерландах економія до 100 064 євро. Інфографіка: T&E

Економіка електричного вантажного транспорту нарешті запрацювала самостійно, без державних субсидій. Для ринку це чіткий сигнал: дизель у комерційному сегменті безповоротно втрачає свою головну історичну перевагу – передбачувану вартість володіння.

Європейська локація китайських брендів

Редакція Авто24 провела власний моніторинг щодо локації китайських брендів на європейському континенті. Дослідження показало, що BYD, Farizon, Sany, Sinotruk, Windrose і SuperPanther поєднують експорт із майданчиками збирання або сервісною присутністю в ЄС, щоб прискорити омологацію та післяпродажне обслуговування.

Що насправді з локацією

BYD – використовує виробничу базу в Угорщині, щоб зменшити бар’єри входу на ринок і заспокоїти покупців щодо локальної підтримки.

– використовує виробничу базу в Угорщині, щоб зменшити бар’єри входу на ринок і заспокоїти покупців щодо локальної підтримки. Windrose – використовує Антверпен як операційний і післяпродажний майданчик ЄС поруч із ключовими портовими та дистрибуційними потоками.

– використовує Антверпен як операційний і післяпродажний майданчик ЄС поруч із ключовими портовими та дистрибуційними потоками. SuperPanther – працює через Steyr Automotive в Австрії, показуючи, що контрактне збирання може скоротити час виходу на ринок.

– працює через Steyr Automotive в Австрії, показуючи, що контрактне збирання може скоротити час виходу на ринок. Farizon, Sany і Sinotruk – приносять масштаб із китайського внутрішнього ринку, де постачання батарей і обсяги компонентів уже добре відпрацьовані.

І це не все. Ще нинішньою весною шість китайських виробників заявили про готовність знизити ціни в ЄС на 30% і змінити транспортну карту дорожніх перевезень на свою користь. Й до цього йде.