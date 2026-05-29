Дизельне пальне може подешевшати на 7-10 грн: експерт назвав терміни

Ціни на дизельне пальне в Україні мають потенціал для помітного зниження вже найближчими днями. За прогнозами ринку, вартість дизеля на АЗС може опуститися нижче психологічної позначки у 80 грн за літр. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив директор “Консалтингової групи А-95” Сергій Куюн.

Фактори впливу

За словами експерта, головним фактором здешевлення залишається ситуація на світовому нафтовому ринку. Зокрема, суттєве падіння котирувань дизельного пального та нафти відбулося 25 травня на тлі очікувань стабілізації судноплавства через Ормузьку протоку та оптимізму щодо можливого зниження геополітичної напруги.

Того дня ф’ючерси на газойль у Лондоні різко просіли майже до 1000 доларів за тонну, хоча ще на початку квітня перевищували 1500 доларів. Одночасно нафта Brent опускалася нижче 100 доларів за барель.

Реакція ринку

Український гуртовий ринок відреагував миттєво. Уже 25 травня вартість дизпального в дрібному гурті на півдні країни впала нижче 70 грн за літр. “Зараз ціна буде дуже динамічно рухатись донизу, зокрема на дизпальне. Бензин поки що залишається без змін у світі”, — зазначив Сергій Куюн.

Експерт наголосив, що саме дизель став найбільш проблемною позицією на ринку пального цієї весни. У березні його вартість зросла майже на 30 грн за літр, тому нинішнє падіння лише частково компенсує попередній стрибок цін.

Прогноз експерта

За прогнозом Куюна, вже протягом тижня середня ціна дизеля на українських АЗС може опуститися нижче 80 грн за літр. Наразі ж середній цінник залишається в межах 85 грн/л.

Водночас експерт застерігає, що подальша динаміка напряму залежить від ситуації на світовому ринку та розвитку подій навколо Ормузької протоки. У разі стабілізації поставок нові партії пального можуть швидко потягнути ціни вниз.

При цьому бензин поки не демонструє аналогічної тенденції до здешевлення, оскільки його котирування на міжнародному ринку залишаються відносно стабільними.

Станом на 29 травня найбільші українські мережі АЗС уже почали поступово коригувати ціни на дизель. Зокрема, OKKO та WOG знизили вартість стандартного дизеля до 88,90 грн/л, тоді як на “Укрнафті” дизель коштує від 86,90 грн/л.