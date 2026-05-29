Дизтопливо может подешеветь на 7-10 грн: эксперт назвал сроки

Цены на дизельное топливо в Украине имеют потенциал для заметного снижения уже в ближайшие дни. По прогнозам рынка, стоимость дизеля на АЗС может опуститься ниже психологической отметки в 80 грн за литр. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил директор “Консалтинговой группы А-95” Сергей Куюн.

Факторы влияния

По словам эксперта, главным фактором удешевления остается ситуация на мировом нефтяном рынке. В частности, существенное падение котировок дизельного топлива и нефти произошло 25 мая на фоне ожиданий стабилизации судоходства через Ормузский пролив и оптимизма относительно возможного снижения геополитической напряженности.

В тот день фьючерсы на газойль в Лондоне резко просели почти до 1000 долларов за тонну, хотя еще в начале апреля превышали 1500 долларов. Одновременно нефть Brent опускалась ниже 100 долларов за баррель.

Реакция рынка

Украинский оптовый рынок отреагировал мгновенно. Уже 25 мая стоимость дизтоплива в мелком опте на юге страны упала ниже 70 грн за литр. “Сейчас цена будет очень динамично двигаться вниз, в частности на дизтопливо. Бензин пока остается без изменений в мире”, - отметил Сергей Куюн.

Эксперт отметил, что именно дизель стал наиболее проблемной позицией на рынке топлива этой весной. В марте его стоимость выросла почти на 30 грн за литр, поэтому нынешнее падение лишь частично компенсирует предыдущий скачок цен.

Прогноз эксперта

По прогнозу Куюна, уже в течение недели средняя цена дизеля на украинских АЗС может опуститься ниже 80 грн за литр. Пока же средний ценник остается в пределах 85 грн/л.

В то же время эксперт предостерегает, что дальнейшая динамика напрямую зависит от ситуации на мировом рынке и развития событий вокруг Ормузского пролива. В случае стабилизации поставок новые партии топлива могут быстро потянуть цены вниз.

При этом бензин пока не демонстрирует аналогичной тенденции к удешевлению, поскольку его котировки на международном рынке остаются относительно стабильными.

По состоянию на 29 мая крупнейшие украинские сети АЗС уже начали постепенно корректировать цены на дизель. В частности, OKKO и WOG снизили стоимость стандартного дизеля до 88,90 грн/л, тогда как на “Укрнафте” дизель стоит от 86,90 грн/л.