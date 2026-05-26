Дизельное топливо дешевеет в опте и на АЗС

Дизельное топливо
Украинский оптовый рынок дизельного топлива пережил резкое падение цен. На юге страны стоимость дизеля в течение дня опустилась более чем на 2 грн/л, а отдельные предложения впервые снизились до 69 грн/л и даже ниже. Об этом пишет профильное издание enkorr.ua.
На старте торгового дня оптовые партии дизтоплива продавались по 71,50 грн/л, однако уже ближе к вечеру котировки просели до 68,7–69 грн/л.
Причиной стал обвал внешнего рынка
Главным фактором падения стала резкая коррекция мировых нефтяных котировок. На фоне новостей о возможном улучшении отношений между США и Ираном, а также активизацию судоходства через Ормузский пролив, цены на нефть Brent за день потеряли более 6 долларов за баррель.
По состоянию на вечер 25 мая:
- Brent - $93,7/баррель (-$6,6)
- WTI - $90,2/баррель (-$6,4)
- ICE Gasoil - около $1062/т (-$74)
Из-за этого импортный ресурс стремительно дешевеет, а трейдеры вынуждены продавать старые партии топлива фактически в убыток.
Оптовики говорят об убытках
Участники рынка отмечают, что текущие цены уже ниже себестоимости ресурса, который заходил в Украину еще несколько дней назад.
По словам трейдеров:
- Южный ресурс ранее растамаживался по цене более 73 грн/л
- На западе себестоимость достигала 74–78 грн/л в зависимости от направления поставок
- Часть покупателей начала жестко давить на продавцов в переговорах
Один из оптовых операторов сообщил, что отдельные клиенты уже готовы покупать дизель только по 65 грн/л.
Юг валит цены по всей стране
Наибольшее падение наблюдается именно на юге Украины. Там дизтопливо активно продают даже “в дороге”, с минимальными премиями к биржевым котировкам.
Из-за дешевого южного ресурса начали проседать и западные регионы. По словам трейдеров, дизель с южных баз уже доходит даже до Волыни, что создает давление на местных поставщиков.
Во второй половине дня цены на западе снизились до 72,7–73 грн/л, хотя продавцы рассчитывали удерживать уровень не ниже 73,5 грн/л.
АЗС уже начали снижать цены
На утро 26 мая часть региональных сетей уже скорректировала стелы.
Дизтопливо подешевело в:
- BVS
- Chipo
- Neftek
- EURO5
- Green Wave
- “Катрал”
- “Фактор”
Преимущественно цены снизились на 1 грн/л.
Сеть UPG еще накануне снизила стоимость дизеля до 85,90 грн/л и вернула дополнительную скидку через мобильное приложение.
В то же время крупные сети OKKO, WOG и UKRNAFTA пока удерживают цены без изменений.
Автогаз также дешевеет
Вместе с дизелем начал дешеветь и LPG.
На 1 грн/л автогаз снизили:
- OKKO
- WOG
- BVS
- KLO
- “Автотранс”
- “Катрал”
Наибольшее снижение зафиксировала Green Wave - минус 1,30 грн/л.
Что будет дальше
Текущая ситуация создает предпосылки для дальнейшего снижения розничных цен на дизтопливо в Украине. Если падение мировых котировок сохранится, операторы АЗС будут вынуждены постепенно пересматривать цены вниз и в розничном сегменте.
Однако для оптовых трейдеров ситуация остается сложной - старые партии ресурса приходится реализовывать со значительными потерями.