Дизельное топливо дешевеет в опте и на АЗС

Украинский оптовый рынок дизельного топлива пережил резкое падение цен. На юге страны стоимость дизеля в течение дня опустилась более чем на 2 грн/л, а отдельные предложения впервые снизились до 69 грн/л и даже ниже. Об этом пишет профильное издание enkorr.ua.

На старте торгового дня оптовые партии дизтоплива продавались по 71,50 грн/л, однако уже ближе к вечеру котировки просели до 68,7–69 грн/л.

Причиной стал обвал внешнего рынка

Главным фактором падения стала резкая коррекция мировых нефтяных котировок. На фоне новостей о возможном улучшении отношений между США и Ираном, а также активизацию судоходства через Ормузский пролив, цены на нефть Brent за день потеряли более 6 долларов за баррель.

По состоянию на вечер 25 мая:

Brent - $93,7/баррель (-$6,6)

WTI - $90,2/баррель (-$6,4)

ICE Gasoil - около $1062/т (-$74)

Из-за этого импортный ресурс стремительно дешевеет, а трейдеры вынуждены продавать старые партии топлива фактически в убыток.

Оптовики говорят об убытках

Участники рынка отмечают, что текущие цены уже ниже себестоимости ресурса, который заходил в Украину еще несколько дней назад.

По словам трейдеров:

Южный ресурс ранее растамаживался по цене более 73 грн/л

На западе себестоимость достигала 74–78 грн/л в зависимости от направления поставок

Часть покупателей начала жестко давить на продавцов в переговорах

Один из оптовых операторов сообщил, что отдельные клиенты уже готовы покупать дизель только по 65 грн/л.

Юг валит цены по всей стране

Наибольшее падение наблюдается именно на юге Украины. Там дизтопливо активно продают даже “в дороге”, с минимальными премиями к биржевым котировкам.

Из-за дешевого южного ресурса начали проседать и западные регионы. По словам трейдеров, дизель с южных баз уже доходит даже до Волыни, что создает давление на местных поставщиков.

Во второй половине дня цены на западе снизились до 72,7–73 грн/л, хотя продавцы рассчитывали удерживать уровень не ниже 73,5 грн/л.

АЗС уже начали снижать цены

На утро 26 мая часть региональных сетей уже скорректировала стелы.

Дизтопливо подешевело в:

BVS

Chipo

Neftek

EURO5

Green Wave

“Катрал”

“Фактор”

Преимущественно цены снизились на 1 грн/л.

Сеть UPG еще накануне снизила стоимость дизеля до 85,90 грн/л и вернула дополнительную скидку через мобильное приложение.

В то же время крупные сети OKKO, WOG и UKRNAFTA пока удерживают цены без изменений.

Автогаз также дешевеет

Вместе с дизелем начал дешеветь и LPG.

На 1 грн/л автогаз снизили:

OKKO

WOG

BVS

KLO

“Автотранс”

“Катрал”

Наибольшее снижение зафиксировала Green Wave - минус 1,30 грн/л.

Что будет дальше

Текущая ситуация создает предпосылки для дальнейшего снижения розничных цен на дизтопливо в Украине. Если падение мировых котировок сохранится, операторы АЗС будут вынуждены постепенно пересматривать цены вниз и в розничном сегменте.

Однако для оптовых трейдеров ситуация остается сложной - старые партии ресурса приходится реализовывать со значительными потерями.