Дизель подорожал, но что с качеством: где в Украине нашли разбавленное дизтопливо

Повышение цен на топливо, как правило, приводит к увеличению производства фальсификата. Ведь чем больше цена, тем больше будет выгода мошенников. Именно поэтому эксперты Института потребительских экспертиз решили проверить ситуацию с качеством дизельного топлива в национальных операторов Украины, а также небольших региональных сетях и одиночных станциях.

Кстати где выгоднее заправляться

Специалисты отправили в лабораторию образцы из 12 сетей, из разных регионов страны. Эксперты проверили качество дизельного топлива в крупных и средних сетях WOG, UKRNAFTA, KLO, ОККО, BVS, БРСМ-НАФТА, VST, MARSHALL, а также в популярных региональных сетях (АВТОТРАНС, БАРС, MANGO, ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ).

Образцы дизельного топлива отбирались непосредственно на АЗС и передавались в сертифицированную лабораторию, где они были проверены по таким параметрам, как температура вспышки в закрытом тигле, содержание серы и плотность. Все вышеперечисленные показатели должны быть в рамках допусков ДСТУ, иначе оно может нанести вред и автомобилю, и экологии – собственно воздуху, которым мы дышим.

Современные дизельные авто требовательны к качеству солярки. Фото Freepik

Ключевые результаты исследования:

Более 20% проверенных сетей отпускают топливо, которое не соответствует нормативам действующего ДСТУ;

Около 40% сетей работает в пределах допустимых параметров, но “на грани” действующих допусков;

Почти 40% исследованных сетей продают топливо, которое соответствует всем допускам, и имеют значительный “запас прочности”.

Эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории на группы – зеленую, синюю и красную. В первую попали сети, результаты которых соответствовали всем нормативам и имели “запас прочности” по качеству, синюю – АЗС, топливо которых не имело нарушений по требованиям профильного ДСТУ, но было на предельных показателях, и красную – сети, топливо в которых оказалось не кондиционным, то есть не соответствовало нормативам стандарта.

Результаты исследования дизтоплива в мае 2026 года

Исследование по ДСТУ 7688:2015 к топливу дизельному Плотность при температуре +15°С, кг/м3, в пределах Температура вспышки в закрытом тигле Содержание серы, мг/кг Норматив 820-845 не ниже 55, °С не более 10 мг/кг WOG 833,6 63 2,1 УКРНАФТА 831,2 58 6 КЛО 833,6 71 4 ОККО 835,5 62 2,5 АВТОТРАНС (Полтава) 834,1 66 10 БАРС 828,3 55 7 ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ 831,2 55 10 BVS (Полтава) 832,2 58 9 VST 833,2 56 9 БРСМ-нафта 823,6 46 67 МАРШАЛЛ 815,1 44 85 MANGO 826,6 54 23

Зеленая группа

Из 12-ти участников в эту зону попали 4 сети - WOG, UKRNAFTA, KLO и ОККО. Прежде всего проверили главный показатель дизтоплива – содержание серы. Фактически, это главный маркер того, действительно ли топливо сделано в Европе, ведь очистить “солярку” от серы возможно только в условиях завода.

Несколько слов, почему это так важно. Сера убийственная для нейтрализаторов и сажевых фильтров, а также вместе с выхлопными газами отравляет воздух в городах. Например, если будет 1000 мг/кг (еще десять лет назад это было нормой) нейтрализатор может перестать эффективно работать после десяти – пятнадцати заправок. Со временем превышенная сера может стать причиной ремонта двигателя и элементов топливной системы.

По украинским стандартам (аналогичным Евро 5) содержание серы в топливе допускается не более 10 мг/кг. Почти полное отсутствие вредной серы было в дизельном топливе WOG (2.1 мг/кг), и ОККО (2.5 мг/кг). Также минимальные значения были определены в образцах KLO (4 мг/кг) и UKRNAFTA (6 мг/кг). Такие результаты уже ближе к нормативам Евро 6, а значит – это гарантированно европейское топливо.

Также интересно кэшбек на топливо продлили, но сократили вдвое

Еще один четкий маркер оригинальной или поддельной “солярки” – температура вспышки дизельного топлива. Если в этом параметре есть нарушения – однозначно топливо чем-то разбавляли. Технически, этот показатель может показать, не попадали ли в солярку посторонние компоненты, которые могут привести, к примеру, к возгоранию “солярки” при аварии.

Согласно ДСТУ, эта температура должна быть как минимум 55 °С. Наибольшее значение с температурой 71 градус у “дизеля” от KLO. Есть необходимый “запас” по нормативу и у WOG (63 градуса).

Синяя группа

Вторая по численности группа “синяя”, куда отнесены сети, где параметры дизельного топлива соответствовало всем требованиям ДСТУ, но на грани нормативов, то есть без “запаса” качества. Группа оказалась достаточно обширной – здесь сети BVS, АВТОТРАНС, VST, БАРС и ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ. Основной момент – сера во всех образцах была на максимальных показателях норматива – от 9 до 10 мг/кг.

Красная группа

В группе нарушителей оказались сеть БРСМ-НАФТА, а также дискаунтеры MARSHALL и MANGO. Проблемы оказались как в содержании серы, так и в температуре вспышки. В “солярки” с БРСМ-НАФТА – превышение ядовитой серы почти в 7 раз (67 мг/кг при норме 10), а в MARSHALL еще больше - 85 мг/кг. При таких значениях при системном использовании в современных двигателях могут возникнуть проблемы с топливной системой

Кроме того, во всех образцах этой группы оказались нарушения и с температурой вспышки. “Солярка” БРСМ-НАФТА показала 46 градусов при нормативе не ниже 55, MARSHALL вообще 44, а MANGO незначительно – 54. В случае ДТП такое топливо может вспыхнуть, со всеми возможными последствиями для владельцев.

Что это означает для водителей