Дизельне пальне дешевшає в гурті та на АЗС

Український гуртовий ринок дизельного пального пережив різке падіння цін. На півдні країни вартість дизеля протягом дня опустилася більш ніж на 2 грн/л, а окремі пропозиції вперше знизилися до 69 грн/л і навіть нижче. Про це пише профільне видання enkorr.ua.

Читайте також: Дизель подорожчав, але що з якістю: де в Україні знайшли розбавлене дизпальне

На старті торгового дня гуртові партії дизпального продавалися по 71,50 грн/л, однак уже ближче до вечора котирування просіли до 68,7–69 грн/л.

Причиною став обвал зовнішнього ринку

Головним фактором падіння стала різка корекція світових нафтових котирувань. На тлі новин про можливе покращення відносин між США та Іраном, а також активізацію судноплавства через Ормузьку протоку, ціни на нафту Brent за день втратили понад 6 доларів за барель.

Станом на вечір 25 травня:

Brent — $93,7/барель (-$6,6)

WTI — $90,2/барель (-$6,4)

ICE Gasoil — близько $1062/т (-$74)

Через це імпортний ресурс стрімко дешевшає, а трейдери змушені продавати старі партії пального фактично у збиток.

Гуртовики говорять про збитки

Учасники ринку зазначають, що поточні ціни вже нижчі за собівартість ресурсу, який заходив в Україну ще кілька днів тому.

За словами трейдерів:

Південний ресурс раніше розмитнювався за ціною понад 73 грн/л

На заході собівартість сягала 74–78 грн/л залежно від напрямку поставок

Частина покупців почала жорстко тиснути на продавців у переговорах

Один із гуртових операторів повідомив, що окремі клієнти вже готові купувати дизель лише по 65 грн/л.

Південь валить ціни по всій країні

Найбільше падіння спостерігається саме на півдні України. Там дизпаливо активно продають навіть “у дорозі”, з мінімальними преміями до біржових котирувань.

Через дешевий південний ресурс почали просідати й західні регіони. За словами трейдерів, дизель із південних баз уже доходить навіть до Волині, що створює тиск на місцевих постачальників.

У другій половині дня ціни на заході знизилися до 72,7–73 грн/л, хоча продавці розраховували утримувати рівень не нижче 73,5 грн/л.

АЗС уже почали знижувати ціни

На ранок 26 травня частина регіональних мереж уже скоригувала стели.

Дизпаливо подешевшало у:

BVS

Chipo

Neftek

EURO5

Green Wave

“Катрал”

“Фактор”

Переважно ціни знизилися на 1 грн/л.

Мережа UPG ще напередодні знизила вартість дизеля до 85,90 грн/л та повернула додаткову знижку через мобільний застосунок.

Водночас великі мережі OKKO, WOG та UKRNAFTA поки утримують ціни без змін.

Автогаз також дешевшає

Разом із дизелем почав дешевшати й LPG.

На 1 грн/л автогаз знизили:

OKKO

WOG

BVS

KLO

“Автотранс”

“Катрал”

Найбільше зниження зафіксувала Green Wave — мінус 1,30 грн/л.

Що буде далі

Поточна ситуація створює передумови для подальшого зниження роздрібних цін на дизпаливо в Україні. Якщо падіння світових котирувань збережеться, оператори АЗС будуть змушені поступово переглядати ціни вниз і в роздрібному сегменті.

Однак для гуртових трейдерів ситуація залишається складною — старі партії ресурсу доводиться реалізовувати зі значними втратами.