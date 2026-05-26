Дизельне пальне дешевшає в гурті та на АЗС

Дизельне палене
Український гуртовий ринок дизельного пального пережив різке падіння цін. На півдні країни вартість дизеля протягом дня опустилася більш ніж на 2 грн/л, а окремі пропозиції вперше знизилися до 69 грн/л і навіть нижче. Про це пише профільне видання enkorr.ua.
На старті торгового дня гуртові партії дизпального продавалися по 71,50 грн/л, однак уже ближче до вечора котирування просіли до 68,7–69 грн/л.
Причиною став обвал зовнішнього ринку
Головним фактором падіння стала різка корекція світових нафтових котирувань. На тлі новин про можливе покращення відносин між США та Іраном, а також активізацію судноплавства через Ормузьку протоку, ціни на нафту Brent за день втратили понад 6 доларів за барель.
Станом на вечір 25 травня:
- Brent — $93,7/барель (-$6,6)
- WTI — $90,2/барель (-$6,4)
- ICE Gasoil — близько $1062/т (-$74)
Через це імпортний ресурс стрімко дешевшає, а трейдери змушені продавати старі партії пального фактично у збиток.
Гуртовики говорять про збитки
Учасники ринку зазначають, що поточні ціни вже нижчі за собівартість ресурсу, який заходив в Україну ще кілька днів тому.
За словами трейдерів:
- Південний ресурс раніше розмитнювався за ціною понад 73 грн/л
- На заході собівартість сягала 74–78 грн/л залежно від напрямку поставок
- Частина покупців почала жорстко тиснути на продавців у переговорах
Один із гуртових операторів повідомив, що окремі клієнти вже готові купувати дизель лише по 65 грн/л.
Південь валить ціни по всій країні
Найбільше падіння спостерігається саме на півдні України. Там дизпаливо активно продають навіть “у дорозі”, з мінімальними преміями до біржових котирувань.
Через дешевий південний ресурс почали просідати й західні регіони. За словами трейдерів, дизель із південних баз уже доходить навіть до Волині, що створює тиск на місцевих постачальників.
У другій половині дня ціни на заході знизилися до 72,7–73 грн/л, хоча продавці розраховували утримувати рівень не нижче 73,5 грн/л.
АЗС уже почали знижувати ціни
На ранок 26 травня частина регіональних мереж уже скоригувала стели.
Дизпаливо подешевшало у:
- BVS
- Chipo
- Neftek
- EURO5
- Green Wave
- “Катрал”
- “Фактор”
Переважно ціни знизилися на 1 грн/л.
Мережа UPG ще напередодні знизила вартість дизеля до 85,90 грн/л та повернула додаткову знижку через мобільний застосунок.
Водночас великі мережі OKKO, WOG та UKRNAFTA поки утримують ціни без змін.
Автогаз також дешевшає
Разом із дизелем почав дешевшати й LPG.
На 1 грн/л автогаз знизили:
- OKKO
- WOG
- BVS
- KLO
- “Автотранс”
- “Катрал”
Найбільше зниження зафіксувала Green Wave — мінус 1,30 грн/л.
Що буде далі
Поточна ситуація створює передумови для подальшого зниження роздрібних цін на дизпаливо в Україні. Якщо падіння світових котирувань збережеться, оператори АЗС будуть змушені поступово переглядати ціни вниз і в роздрібному сегменті.
Однак для гуртових трейдерів ситуація залишається складною — старі партії ресурсу доводиться реалізовувати зі значними втратами.