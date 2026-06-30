Ціна на дизельне пальне знизилась менше ніж на 80 гривень за літр

Українські мережі автозаправних станцій продовжують знижувати ціни на дизельне пальне. За підсумками минулого тижня середня роздрібна вартість дизеля опустилася нижче 76,5 грн за літр, а серед великих операторів більше не залишилося АЗС із ціною понад 80 грн/л. Про це пише enkorr.ua.

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Водночас бензин практично не дешевшає через обмежену пропозицію та підготовку ринку до переходу на спиртовий бензин Е10 із 1 липня. Такий бензин шкідливий для паливної системи автомобілів старше 2005 року випуску.

Чому дешевшає дизель

Головною причиною зниження цін залишається здешевшання дизельного пального у дрібному гурті, яке, своєю чергою, залежить від ситуації на світових ринках. Після різкого стрибка навесні котирування газойлю стабілізувалися поблизу 900 доларів за тонну, що створило передумови для поступового зниження вартості ресурсу в Україні.

Показовою є й митна статистика. За перші три тижні червня середня митна вартість імпортованого дизельного пального становила 1139 доларів за тонну. Це на 173 долари, або приблизно на 7,8 грн за літр, менше, ніж у травні. За цей же період середня роздрібна ціна дизеля знизилася майже на 6 грн/л, що свідчить про поступове перенесення здешевшання імпортного ресурсу на кінцевого споживача.

На ринку бензину ситуація інша. Митна вартість за місяць скоротилася приблизно на 2,5 грн/л, тоді як на АЗС бензин подешевшав менш ніж на гривню. Причиною експерти називають певний дефіцит ресурсу, який лише поступово скорочується.

Великі мережі продовжують переглядати ціни

Минулого тижня найбільші оператори також скоригували свої прайси. Мережі ОККО та WOG двічі знижували вартість дизеля на 1 грн за літр, що дозволило їм вперше з середини квітня повернутися до цін нижче 80 грн/л.

UKRNAFTA та UPG синхронно знизили ціни ще на 1,5 грн за літр. У результаті середня ціна дизеля в цих мережах становить близько 75,4 грн/л та 74,6 грн/л відповідно. При цьому UPG продовжує утримувати нижчий рівень цін, ніж державний оператор, а також запровадила диференційоване ціноутворення залежно від конкретної АЗС.

Найнижчі ціни традиційно пропонують окремі регіональні оператори. На окремих заправках дизель уже можна придбати по 69,5 грн за літр. Такий рівень зафіксовано, зокрема, у мережах “Фактор” та на деяких АЗС “БРСМ-Нафта”. Значне зниження також продемонстрували регіональні оператори “Катрал” та “Рур груп”, які за тиждень знизили ціни на 5–6 грн за літр.

Потенціал для подальшого здешевшання

На думку учасників ринку, дизельне пальне ще має запас для подальшого зниження вартості. Якщо ситуація на міжнародному ринку залишиться стабільною, ціни на українських АЗС можуть зменшитися ще приблизно на 4–5 грн за літр.

Водночас для бензину таких передумов поки що майже немає. Його вартість підтримують обмежена пропозиція ресурсу та додаткові витрати, пов'язані із запровадженням бензину з 10-відсотковим вмістом біоетанолу, який шкодить автомобілям віком більше 20 років.

Наприкінці 29 червня котирування газойлю на Лондонській біржі дещо зросли, додавши близько 26 доларів за тонну та повернувшись до рівня близько 910 доларів за тонну. Саме подальша динаміка світових котирувань визначатиме швидкість і масштаби наступного зниження цін на українських автозаправних станціях.