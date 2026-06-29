Гуртові ціни на дизельне пальне опустились майже до 60 гривень за літр

Гуртовий ринок дизельного пального в Україні, схоже, досяг цінового мінімуму. Очікування подальшого зниження вартості нижче психологічної позначки 60 грн за літр поки що не виправдалися. Натомість дефіцит нових дешевих поставок і короткочасне зростання світових котирувань дозволили трейдерам частково відновити ціни. Ситуацію на гуртовому ринку дизеля описує enkorr.ua.

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За даними учасників ринку, наразі південні постачальники реалізують дизельне пальне переважно за 60,50–61,50 грн/л. Хоча окремі пропозиції залишаються нижчими, більшість продавців уже не готові працювати зі збитками, які останніми тижнями сягали 1–1,50 грн на кожному літрі.

Де пальне дорожчає

На південному напрямку ціни підтримало тимчасове зростання міжнародних котирувань газойлю майже до 920 доларів за тонну та обмежена кількість дешевих партій.

Водночас західний регіон продовжує відчувати профіцит ресурсу та слабкий попит. У прикордонних областях дизельне пальне продавали по 61,80–62,50 грн/л, однак безпосередньо біля румунського кордону ціни опускалися до 61,30–61,50 грн/л.

Таким чином трейдери намагаються зробити західний ресурс більш конкурентним порівняно з пальним, яке надходить через південні порти.

Червень залишається перехідним місяцем

Попри скорочення імпорту дизельного пального, ринок протягом більшої частини червня залишався профіцитним.

За попередніми оцінками, обсяг імпорту за підсумками місяця становитиме близько 480 тис. тонн — найменше за останні чотири місяці. Проте значні залишки, накопичені у травні, компенсували скорочення нових поставок.

Додатковим фактором став сезонний спад попиту. Після завершення посівної кампанії аграрії традиційно скорочують закупівлі дизельного пального до початку жнив.

Що це означає для українського ринку

Поточна ситуація свідчить, що гуртовий ринок дизельного пального перебуває у фазі пошуку нового балансу. З одного боку, сезонний спад попиту та високі залишки ще стримують ціни. З іншого — скорочення імпорту й поступове відновлення споживання у липні можуть зупинити подальше здешевлення.

Якщо міжнародні котирування не продовжать падіння, нинішній рівень близько 60,5–61,5 грн за літр може стати локальним мінімумом перед початком активного літнього сезону споживання.