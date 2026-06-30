Ціна на дизельне пальне опустилася нижче за 80 гривень за літр

Украинские сети автозаправочных станций продолжают снижать цены на дизельное топливо. По итогам прошлой недели средняя розничная стоимость дизельного топлива опустилась ниже 76,5 грн за литр, а среди крупных операторов больше не осталось АЗС с ценой свыше 80 грн/л. Об этом пишет enkorr.ua.

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В то же время бензин практически не дешевеет из-за ограниченного предложения и подготовки рынка к переходу на спиртовой бензин Е10 с 1 июля. Такой бензин вреден для топливной системы автомобилей старше 2005 года выпуска.

Почему дешевеет дизельное топливо

Главной причиной снижения цен остается удешевление дизельного топлива в мелкой оптовой торговле, которое, в свою очередь, зависит от ситуации на мировых рынках. После резкого скачка весной котировки газойля стабилизировались на уровне около 900 долларов за тонну, что создало предпосылки для постепенного снижения стоимости ресурса в Украине.

Показательна и таможенная статистика. За первые три недели июня средняя таможенная стоимость импортируемого дизельного топлива составляла 1139 долларов за тонну. Это на 173 доллара, или примерно на 7,8 грн за литр, меньше, чем в мае. За этот же период средняя розничная цена дизельного топлива снизилась почти на 6 грн/л, что свидетельствует о постепенном переносе удешевления импортного ресурса на конечного потребителя.

На рынке бензина ситуация иная. Таможенная стоимость за месяц сократилась примерно на 2,5 грн/л, тогда как на АЗС бензин подешевел менее чем на гривну. Причиной эксперты называют определенный дефицит ресурса, который лишь постепенно сокращается.

Крупные сети продолжают пересматривать цены

На прошлой неделе крупнейшие операторы также скорректировали свои прайсы. Сети ОККО и WOG дважды снижали стоимость дизельного топлива на 1 грн за литр, что позволило им впервые с середины апреля вернуться к ценам ниже 80 грн/л.

UKRNAFTA и UPG синхронно снизили цены еще на 1,5 грн за литр. В результате средняя цена дизельного топлива в этих сетях составляет около 75,4 грн/л и 74,6 грн/л соответственно. При этом UPG продолжает удерживать более низкий уровень цен, чем государственный оператор, а также ввела дифференцированное ценообразование в зависимости от конкретной АЗС.

Самые низкие цены традиционно предлагают отдельные региональные операторы. На некоторых заправках дизельное топливо уже можно приобрести по 69,5 грн за литр. Такой уровень зафиксирован, в частности, в сетях “Фактор” и на некоторых АЗС “БРСМ-Нафта”. Значительное снижение также продемонстрировали региональные операторы “Катрал” и “Рур груп”, которые за неделю снизили цены на 5–6 грн за литр.

Потенциал для дальнейшего снижения цен

По мнению участников рынка, у дизельного топлива еще есть потенциал для дальнейшего снижения стоимости. Если ситуация на международном рынке останется стабильной, цены на украинских АЗС могут снизиться еще примерно на 4–5 грн за литр.

В то же время для бензина таких предпосылок пока практически нет. Его стоимость поддерживают ограниченное предложение ресурса и дополнительные расходы, связанные с введением бензина с 10-процентным содержанием биоэтанола, который наносит вред автомобилям старше 20 лет.

В конце 29 июня котировки газойля на Лондонской бирже несколько выросли, прибавив около 26 долларов за тонну и вернувшись к уровню около 910 долларов за тонну. Именно дальнейшая динамика мировых котировок будет определять скорость и масштабы следующего снижения цен на украинских автозаправочных станциях.