Джеремі Кларксон протестував Tesla Cybercab: яку оцінку ведучий дав авто без керма

Як повідомляє видання Sunday Times, колишній зірковий ведучий Top Gear замовив одразу два автономні автомобілі, щоб створити матеріал для своєї нової колонки й на власні очі побачити майбутнє автопрому. Проте обидві спроби скористатися сервісом пішли не за планом, продемонструвавши сирість розхваленої технології.

Перший викликаний Cybercab взагалі відмовився кудись їхати. Машина зупинилася за рогом від місця посадки, а її бортовий асистент вперто переконував пасажира, що поїздка вже триває. Представникам компанії довелося втрутитися в ситуацію. Вони порадили журналісту скасувати це замовлення та викликати інший електромобіль.

Саме в другій машині почалася справжня чортівня. Спочатку роботаксі рухалося цілком адекватно, але згодом електроніка дала збій: авто почало ігнорувати червоні сигнали світлофора та бити по гальмах перед перешкодами, яких взагалі не було на дорозі.

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Ситуацію ускладнювало те, що в салоні Cybercab фізично відсутні кермо та педалі. Журналіст зізнався, що протягом десяти хвилин відчував щирий страх, адже був абсолютно безпорадним і міг лише спостерігати за хаотичними діями автопілота. Окремої уваги заслуговує напружений момент, коли Cybercab довго не міг зрозуміти, як розминутися з автономним візком для покупок.

"Мені сподобалася бравада Маска, і зовні машина виглядає круто, але я б обійшов її десятою дорогою, якби вона з'явилася в Лондоні", – резюмував свій досвід британець.

Чому машина відмовилася зупинятися

Найбільший сюрприз чекав на Кларксона в кінці маршруту, адже електромобіль просто відмовився випускати пасажира. Машина проїхала повз пункт призначення, заявивши, що шукає безпечніше місце для паркування, хоча проігнорувала кілька цілком придатних для цього майданчиків.

Варто зазначити, що це далеко не перший тривожний дзвіночок для сервісу автономних перевезень від бренду Ілона Маска. Парк роботаксі в Остіні вже привернув увагу федеральних регуляторів після нещодавньої аварії, і зараз триває офіційне розслідування щодо безпеки цих транспортних засобів.

Нагадаємо, Tesla планує залишити переважну більшість випущених Cybercab у власному комерційному парку. Компанія поки не розглядає масовий продаж цих двомісних капсул приватним власникам, зосередившись на розбудові мережі автономних перевезень у містах США.