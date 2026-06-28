Джордж Рассел здобув перемогу на Гран-прі Австрії: огляд драматичних перегонів

Суботні заїзди пройшли за нестандартним сценарієм через інцидент із Максом Ферстаппеном. Лідер команди Red Bull припустився помилки та розбив свій болід під час фінальної спроби у третьому сегменті. Попри аварію, нідерландець встиг раніше встановити хороший орієнтир, який дозволив йому зарезервувати п’яту позицію на стартовій решітці.

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Попри появу подвійних жовтих прапорів, Джордж Рассел зміг покращити свій результат і завоював поул-позицію. Одразу за британцем на стартовій прямій розташувалися пілоти Ferrari – Шарль Леклер та Льюїс Хемілтон.

Старт перегонів серйозно змінив розклад сил. Рассел впевнено зберіг перше місце, а Льюїс Хемілтон зумів випередити свого напарника. Водночас Макс Ферстаппен стрімко пройшов Андреа Кімі Антонеллі, згодом залишив позаду Шарля Леклера і розпочав агресивний пресинг семиразового чемпіона світу.

Стратегічні ігри на піт-лейн та технічні сходи

Команда Ferrari першою зреагувала на зміну темпу суперників і провела ранні піт-стопи для обох своїх гонщиків, намагаючись реалізувати стратегію оверкату. Ферстаппен відтягнув свій заїзд до боксів, що дозволило йому продемонструвати вищу швидкість, ніж у Хемілтона, та почати наздоганяти лідера перегонів. На тлі цієї тактичної боротьби невдача спіткала Cadillac – обидва боліди американського колективу достроково зійшли з дистанції через технічні несправності.

Ситуація загострилася на 24 колі, коли прямо на стартовій прямій зупинився болід Карлоса Сайнса. Силова установка на машині Williams, вірогідно, не витримала екстремальних навантажень і високої температури повітря. Дирекція гонки миттєво активувала режим віртуального автомобіля безпеки (VSC).

Цим вдало скористалися Льюїс Хемілтон та Андреа Кімі Антонеллі, які провели "безкоштовну" зміну шин із мінімальною втратою часу. Хемілтон вирішив ризикнути з альтернативною тактикою і виїхав на м'якому комплекті Soft.

Кульмінація гонки та тріумф Mercedes

Спекотна погода стала серйозним викликом для всіх команд без винятку: пілоти масово скаржилися по радіо на перегрів шин та нестабільну поведінку гальмівної системи. Ближче до середини дистанції свій темп суттєво підняв Оскар Піастрі. Австралієць разом із Хемілтоном зумів пройти Шарля Леклера, що змусило монегаска відкрити другу хвилю піт-стопів уже на 39 колі.

Лідер гонки Джордж Рассел звернув на піт-лейн на 44 колі. Макс Ферстаппен знову обрав тактику пізнішого піт-стопу, і це рішення стало визначальним для фіналу перегонів. Після виїзду з боксів чинний чемпіон світу мав мінімальну перевагу над 19-річним лідером загального заліку Андреа Кімі Антонеллі та намагався наздогнати Рассела.

Проте пілот Mercedes контролював ситуацію, зберіг комфортну перевагу і впевнено перетнув фінішну лінію першим, здобувши свою другу перемогу в поточному сезоні. Наступний етап чемпіонату Формули-1 прийматиме історичний автодром Сільверстоун у Великій Британії. Гран-прі розпочнеться вже 5 липня і пройде в оновленому форматі зі спринт-гонкою.