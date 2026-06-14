Гоночний вікенд в Іспанії розпочався з нетипового судового прецеденту. Спортивні комісари FIA офіційно переглянули штрафні санкції, які були накладені на пілотів під час попереднього етапу в Монако. У результаті розгляду апеляції судді повернули П’єру Гаслі його законне місце на подіумі, що суттєво вплинуло на розподіл очок та загальний розклад сил у заліку чемпіонату.

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Дуель тактик: Mercedes проти Ferrari

Вже під час суботньої кваліфікації Льюїс Хемілтон демонстрував винятковий темп, проте завоювати першу стартову позицію не зміг. Його колишній напарник Джордж Рассел на Mercedes виявився швидшим на мінімальні 0,064 секунди і виборов поул-позицію. Для другого пілота Ferrari Шарля Леклера субота завершилася аварією: монегаск розбив машину у третьому сегменті кваліфікації та був змушений стартувати лише з 10-го місця.

Водночас лідер поточного сезону та переможець п’ятьох попередніх гонок Андреа Кімі Антонеллі впевнено кваліфікувався третім. На старті перша трійка зберегла свої позиції, тому доля перемоги повністю перейшла до рук командних стратегів:

Mercedes та Джордж Рассел обрали класичну тактику з двома зупинками в боксах;

Ferrari спільно з Льюїсом Хемілтоном ризикнули та зробили ставку на агресивну стратегію з трьома піт-стопами.

Хемілтон першим серед лідерів звернув на піт-лейн, спровокувавши хвилю зупинок у суперників. Ефект від ранньої зміни гуми (андеркат) перевершив усі очікування – після виїзду з боксів Хемілтон миттєво відіграв у Рассела понад 2 секунди.

Хвиля сходів та вирішальний віртуальний сейфті-кар

У другій половині дистанції гонка перетворилася на трилер через масові технічні проблеми у багатьох команд. Через різні несправності з дистанції послідовно зійшли Ленс Стролл, Валтері Боттас та Ніко Хюлькенберг. Проте ключовим моментом, який повністю визначив долю першого місця, став схід ветерана Фернандо Алонсо.

Оголошений суддями режим віртуального автомобіля безпеки (Virtual Safety Car) дозволив Льюїсу Хемілтону провести свій третій піт-стоп із мінімальними часовими втратами. Завдяки цьому тактичному ходу пілот Ferrari повернувся на трасу беззаперечним лідером гонки.

Британський подіум та підсумки етапу

Справжня драма розгорнулася всього за 4 кола до фінального прапора. Молодий італієць Андреа Кімі Антонеллі провів блискучу атаку на Джорджа Рассела і вийшов на другу позицію, проте вже за кілька поворотів на його боліді капітально відмовив силовий агрегат. Майже одночасно з цим припинив боротьбу і Шарль Леклер – на другій машині Ferrari повністю відмовив гідропідсилювач керма.

У підсумку, після серії сходів фаворитів, фінішний створ перетнула трійка британських гонщиків. Подіум Гран-прі Іспанії сформували:

Льюїс Хемілтон (Ferrari) Джордж Рассел (Mercedes) Ландо Норріс (McLaren)

Для Льюїса Хемілтона цей тріумф став першим із 2024 року та дебютним у червоному комбінезоні команди з Маранелло. Попри прикрий технічний схід у Барселоні, Андреа Кімі Антонеллі продовжує впевнено очолювати особистий залік пілотів зі 156 очками. Наступна гонка відбудеться на швидкісному автодромі Red Bull Ring в Австрії вже за два тижні – 28 червня.