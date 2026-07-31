Ексчиновник продав Range Rover за 4,2 млн грн, але все втратив

Вищий антикорупційний суд постановив стягнути в дохід держави понад 909 тис. грн, отриманих від продажу преміального позашляховика Range Rover Vogue. Автомобіль суд визнав необґрунтованим активом, його вартість також підлягала стягненню.

Про майнову конфіскацію розповіла у своєму релізі Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), посилаючись на рішення Вищого антикорупційного суду (ВАС).

Суд забрав весь дохід від продажу авто

Колегія суддів ВАС задовольнила позов прокурора САП до колишнього начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції Кірієнка В.А. та його близького родича.

Предметом розгляду став дохід, отриманий від продажу автомобіля Land Rover Range Vogue 2021 року випуску. У вересні 2024 року за позашляховик власники взяли 4,2 млн грн.

Нагадаємо, після початку перевірки власник автомобіля оперативно продав Land Rover Range. Суд на цій підставі ухвалив стягнути не сам транспортний засіб, який на той час уже був проданий, а його повну ринкову вартість – 3,29 млн гривень.

Однак після продажу автомобіля залишився дохід у розмірі 909,6 тис. грн, який прокуратура також просила стягнути в дохід держави. Суд із цим погодився.

Чому після 3,29 млн довелося сплатити ще 909 тисяч

Як зазначили у САП, сам автомобіль ще раніше був визнаний необґрунтованим активом, а його вартість уже стягнули в дохід держави. Під час нового розгляду суд визнав необґрунтованим і дохід від продажу машини в сумі 909 600 грн.

Відповідно до рішення суду ці кошти будуть стягнуті з двох відповідачів у рівних частинах – по 454 800 грн з кожного.

Розслідування вели кілька органів

Підставою для звернення до суду стали матеріали, зібрані прокурорами САП спільно з працівниками Державного бюро розслідувань та Національного агентства з питань запобігання корупції.

Рішення Вищого антикорупційного суду ухвалено 27 липня 2026 року.