Эксчиновник продал Range Rover за 4,2 млн грн, но все потерял

Высший антикоррупционный суд постановил взыскать в доход государства более 909 тыс. грн, полученных от продажи премиального внедорожника Range Rover Vogue. Автомобиль суд признал необоснованным активом, его стоимость также подлежала взысканию.

Об имущественной конфискации рассказала в своем релизе Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), ссылаясь на решение Высшего антикоррупционного суда (ВАС).

Суд забрал весь доход от продажи авто

Коллегия судей ВАС удовлетворила иск прокурора САП к бывшему начальнику Юго-Восточного межрегионального управления по исполнению уголовных наказаний Министерства юстиции Кириенко В.А. и их близкого родственника.

Предметом разбирательства стал доход, полученный от продажи автомобиля Land Rover Range Vogue 2021 года выпуска. В сентябре 2024 года за внедорожник владельцы взяли 4,2 млн. грн.

Напомним, после начала проверки владелец автомобиля оперативно продал Land Rover Range. Суд на этом основании принял взыскать не само транспортное средство, которое к тому времени уже было продано, а его полную рыночную стоимость – 3,29 млн гривен.

Однако после продажи автомобиля остался доход в размере 909,6 тыс. грн, который прокуратура также просила взыскать в доход государства. Суд с этим согласился.

Почему после 3,29 млн пришлось оплатить еще 909 тысяч

Как отметили в САП, сам автомобиль еще раньше был признан необоснованным активом, а его стоимость уже взыскана в доход государства. В ходе нового разбирательства суд признал необоснованным и доход от продажи машины в сумме 909 600 грн.

Согласно решению суда, эти средства будут взысканы с двух ответчиков в равных частях – по 454800 грн с каждого.

Расследование вели несколько органов

Основанием для обращения в суд стали материалы, собранные прокурорами САП совместно с работниками Государственного бюро расследований и Национального агентства по предотвращению коррупции.

Решение Высшего антикоррупционного суда было принято 27 июля 2026 года.