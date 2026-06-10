Ексклюзивний Mercedes-Benz SL Brabus виставили на аукціон: очікується рекорд вартості

На аукціоні RM Sotheby's з'явився один із найексклюзивніших проектів ательє Brabus кінця 1990-х років — Mercedes-Benz SL Brabus 7.3S V12. За унікальний родстер планують виручити від 450 до 500 тисяч євро, що робить його одним із найдорожчих представників покоління R129 на сучасному ринку колекційних автомобілів. Про це пише topgir.com.ua.

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Один із найекстремальніших Brabus свого часу

В основі моделі лежить Mercedes-Benz SL 600, який після складання на заводі Mercedes-Benz у Зіндельфінгені проходив комплексне доопрацювання в Brabus.

Головною особливістю автомобіля став легендарний атмосферний двигун V12 серії M120, робочий об'єм якого збільшили до 7,3 літра.

У результаті потужність силового агрегату досягла 582 к.с., що наприкінці 1990-х років було рівнем справжніх суперкарів.

Для роботи з настільки потужним двигуном інженери Brabus також модернізували автоматичну коробку передач, підвіску та гальмівну систему.

Швидший за більшість суперкарів свого часу

Характеристики родстера навіть сьогодні виглядають вражаюче:

двигун V12 об'ємом 7,3 літра;

потужність 582 к.с.;

максимальна швидкість 304 км/год;

спортивна підвіска Brabus;

гальмівна система Alcon з восьмипоршневими супортами;

спортивна вихлопна система;

фірмові колеса Brabus Monoblock IV;

спідометр із розміткою до 330 км/год.

Саме двигун 7.3 V12 згодом став основою для силових агрегатів перших моделей Pagani, включаючи культову Pagani Zonda.

Пробіг менше 50 тисяч кілометрів

Виставлений на продаж екземпляр виконаний у рідкісному кольорі Azurite Blue Metallic із салоном, оздобленим шкірою Nappa кольору Saffron.

Автомобіль отримав:

темно-синій м'який дах;

жорсткий знімний верх у колір кузова;

оригінальний інтер'єр без суттєвих змін;

повністю підтверджену сервісну історію.

За більш ніж 26 років експлуатації автомобіль проїхав менш ніж 47 000 км, що для подібної машини вважається надзвичайно малим показником.

Подорож Європою довжиною у чверть століття

Першим власником родстера став громадянин Греції, який проживав у Великій Британії.

Пізніше автомобіль переїхав до Монако, де тривалий час перебував у приватній колекції. У 2021 році його придбав новий власник, який обслуговував машину в офіційному центрі Brabus Monaco.

Разом із автомобілем майбутній покупець отримає сертифікат автентичності Brabus, що підтверджує оригінальність усіх доопрацювань.

Чому ціна така висока

На відміну від сучасних серійних моделей AMG або Brabus, наприкінці 1990-х такі автомобілі фактично будувалися вручну та випускалися в дуже обмеженій кількості.

Поєднання кількох факторів робить цей екземпляр особливо цінним:

рідкісна модифікація 7.3S V12;

культовий двигун M120;

мінімальний пробіг;

повністю підтверджена історія;

оригінальний стан;

сертифікація від Brabus.

Саме тому колекціонери вважають Mercedes-Benz SL Brabus 7.3S V12 одним із найбажаніших класичних автомобілів Brabus і одним із найяскравіших символів епохи, коли німецькі тюнери створювали машини, здатні конкурувати з найшвидшими суперкарами світу.