Скільки коштує найдорожче у світі купе Mercedes-AMG W124: вражаюча цифра

На аукціоні RM Sotheby's виставили один із найрідкісніших автомобілів в історії AMG — Mercedes-Benz 300 CE 6.0 AMG Hammer. За культове купе 1988 року випуску планують виручити від 750 до 900 тисяч доларів, що може зробити його найдорожчим представником сімейства W124, будь-коли проданим на відкритих торгах. Про це пише topgir.com.ua.

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Автомобіль з епохи незалежного AMG

Сьогодні AMG є заводським спортивним підрозділом Mercedes-Benz, але наприкінці 1980-х компанія працювала як незалежне тюнінг-ательє.

Саме тоді з'явилися легендарні моделі Hammer, які отримали репутацію одних із найшвидших серійних автомобілів світу. Вони поєднували комфорт преміального седана або купе з характеристиками справжнього суперкара.

Виставлений на продаж екземпляр належить до надзвичайно рідкісної серії. Американський підрозділ AMG North America побудував лише три купе Hammer із 6,0-літровим двигуном V8.

Чим особливий цей екземпляр

Автомобіль, відомий серед колекціонерів як Galdi Coupe, має низку унікальних особливостей:

один із трьох побудованих AMG Hammer Coupe 6.0;

єдиний екземпляр із фірмовим заднім спойлером Ducktail від AMG North America;

оригінальний 32-клапанний двигун AMG;

заводські модифікації підвіски, трансмісії та гальм;

пробіг менше 58 тисяч кілометрів.

Під капотом встановлений атмосферний V8 об'ємом 6,0 літра потужністю 385 к.с. Для кінця 1980-х років це були показники, доступні лише найшвидшим суперкарам світу.

Автомобіль також отримав спортивну підвіску Bilstein, диференціал підвищеного тертя та модернізовану гальмівну систему.

Коштував дорожче за Ferrari і Lamborghini

Першим власником купе став американський фінансист Джозеф Галді II. У 1988 році вартість автомобіля склала 192 тисячі доларів. Для розуміння масштабу: на той момент це було майже вдвічі дорожче за нові спортивні автомобілі Ferrari Testarossa та Lamborghini Countach.

Саме через поєднання розкоші, швидкості та ексклюзивності моделі Hammer стали культовими серед поціновувачів автомобільної історії.

У технічний стан вклали понад $160 тисяч

За інформацією аукціонного дому, за останні роки власники інвестували в обслуговування та підтримання автомобіля понад 160 тисяч доларів.

Купе зберегло оригінальний двигун та супроводжується сертифікатом автентичності від співзасновника AMG North America Річард Буксбаум.

Чи стане він найдорожчим W124 в історії

Сімейство W124 давно має культовий статус серед колекціонерів, проте більшість навіть найцінніших екземплярів рідко наближаються до позначки в мільйон доларів.

Якщо прогноз RM Sotheby's справдиться і фінальна ставка перевищить 900 тисяч доларів, цей Mercedes-Benz 300 CE 6.0 AMG Hammer може встановити новий аукціонний рекорд для всіх автомобілів серії W124.

Для колекціонерів це не просто старий Mercedes. Це один із символів золотої епохи AMG — часів, коли невелике німецьке ательє створювало автомобілі, здатні конкурувати з Ferrari та Lamborghini, залишаючись при цьому практичними машинами для щоденного використання.