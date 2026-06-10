Эксклюзивный Mercedes-Benz SL Brabus выставили на аукцион: ожидается рекорд стоимости

На аукционе RM Sotheby's появился один из самых эксклюзивных проектов ателье Brabus конца 1990-х годов - Mercedes-Benz SL Brabus 7.3S V12. За уникальный родстер планируют выручить от 450 до 500 тысяч евро, что делает его одним из самых дорогих представителей поколения R129 на современном рынке коллекционных автомобилей. Об этом пишет topgir.com.ua.

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Один из самых экстремальных Brabus своего времени

В основе модели лежит Mercedes-Benz SL 600, который после сборки на заводе Mercedes-Benz в Зиндельфингене проходил комплексную доработку в Brabus.

Главной особенностью автомобиля стал легендарный атмосферный двигатель V12 серии M120, рабочий объем которого увеличили до 7,3 литра.

В результате мощность силового агрегата достигла 582 л.с., что в конце 1990-х годов было уровнем настоящих суперкаров.

Для работы со столь мощным двигателем инженеры Brabus также модернизировали автоматическую коробку передач, подвеску и тормозную систему.

Быстрее большинства суперкаров своего времени

Характеристики родстера даже сегодня выглядят впечатляюще:

двигатель V12 объемом 7,3 литра;

мощность 582 л.с.;

максимальная скорость 304 км/ч;

спортивная подвеска Brabus;

тормозная система Alcon с восьмипоршневыми суппортами;

спортивная выхлопная система;

фирменные колеса Brabus Monoblock IV;

спидометр с разметкой до 330 км/ч.

Именно двигатель 7.3 V12 впоследствии стал основой для силовых агрегатов первых моделей Pagani, включая культовую Pagani Zonda.

Пробег менее 50 тысяч километров

Выставленный на продажу экземпляр выполнен в редком цвете Azurite Blue Metallic с салоном, украшенным кожей Nappa цвета Saffron.

Автомобиль получил:

темно-синюю мягкую крышу;

жесткий съемный верх в цвет кузова;

оригинальный интерьер без существенных изменений;

полностью подтвержденную сервисную историю.

За более чем 26 лет эксплуатации автомобиль проехал менее 47 000 км, что для подобной машины считается чрезвычайно малым показателем.

Путешествие по Европе длиной в четверть века

Первым владельцем родстера стал гражданин Греции, проживавший в Великобритании.

Позже автомобиль переехал в Монако, где долгое время находился в частной коллекции. В 2021 году его приобрел новый владелец, который обслуживал машину в официальном центре Brabus Monaco.

Вместе с автомобилем будущий покупатель получит сертификат подлинности Brabus, подтверждающий оригинальность всех доработок.

Почему цена такая высокая

В отличие от современных серийных моделей AMG или Brabus, в конце 1990-х такие автомобили фактически строились вручную и выпускались в очень ограниченном количестве.

Сочетание нескольких факторов делает этот экземпляр особенно ценным:

редкая модификация 7.3S V12;

культовый двигатель M120;

минимальный пробег;

полностью подтвержденная история;

оригинальное состояние;

сертификация от Brabus.

Именно поэтому коллекционеры считают Mercedes-Benz SL Brabus 7.3S V12 одним из самых желанных классических автомобилей Brabus и одним из самых ярких символов эпохи, когда немецкие тюнеры создавали машины, способные конкурировать с самыми быстрыми суперкарами мира.