Експериментальну Ferrari продають за 2 мільйони євро

Ferrari 308 GT/M
У Монако на аукціон виставили надзвичайно рідкісний Ferrari 308 GT/M. Це не просто класичне купе, а справжній експериментальний гоночний проект, який став фундаментом для майбутніх ікон бренду, пише topgir.com.ua.
Рідкість і значення моделі
Автомобіль оцінюють у 1,5–2 млн євро. Його унікальність пояснюється просто:
- побудовано лише 3 екземпляри
- це перший із них
- модель стала попередником таких легенд, як Ferrari 288 GTO та Ferrari F40
Фактично, 308 GT/M — це перехідний етап від класичних спорткарів до епохи гіперкарів Ferrari.
Технічні характеристики
Автомобіль створювався як повноцінний гоночний прототип:
- двигун — 3,0-літровий V8 із впорскуванням Bosch
- потужність — близько 370 к.с.
- вага — приблизно 840 кг
- кузов — карбон і кевлар
- гальма — Brembo
Завдяки малій масі та гоночній архітектурі авто демонструвало виняткову динаміку.
Швидший за F40
Під час тестів на треку Fiorano цей прототип показував кращі результати, ніж:
- Ferrari 288 GTO
- Ferrari 512 BB/LM
- Ferrari F40
Це робить його одним із найцікавіших експериментальних Ferrari свого часу.
Історія та походження
Розробкою займалася Michelotto — партнер Ferrari у клієнтських гоночних програмах.
Першим власником був бельгійський гонщик Жан Блатон, який використовував авто у змаганнях. Пізніше машина брала участь у історичних перегонах у США.
Висновок
Ferrari 308 GT/M — це:
- один із найрідкісніших Ferrari у світі
- ключовий етап розвитку гіперкарів бренду
- реальний гоночний прототип із історією
Такі автомобілі купують не лише заради швидкості — це інвестиція в історію автомобілебудування.