Експериментальну Ferrari продають за 2 мільйони євро

Унікальний Ferrari 308 GT/M, який встановив низку рекордів, продають за 2 млн євро.
Ferrari 308 GT/M

Євген Гудущан
25 березня, 21:20
У Монако на аукціон виставили надзвичайно рідкісний Ferrari 308 GT/M. Це не просто класичне купе, а справжній експериментальний гоночний проект, який став фундаментом для майбутніх ікон бренду, пише topgir.com.ua.

Рідкість і значення моделі

Автомобіль оцінюють у 1,5–2 млн євро. Його унікальність пояснюється просто:

  • побудовано лише 3 екземпляри
  • це перший із них
  • модель стала попередником таких легенд, як Ferrari 288 GTO та Ferrari F40

Фактично, 308 GT/M — це перехідний етап від класичних спорткарів до епохи гіперкарів Ferrari.

Технічні характеристики

Автомобіль створювався як повноцінний гоночний прототип:

  • двигун — 3,0-літровий V8 із впорскуванням Bosch
  • потужність — близько 370 к.с.
  • вага — приблизно 840 кг
  • кузов — карбон і кевлар
  • гальма — Brembo

Завдяки малій масі та гоночній архітектурі авто демонструвало виняткову динаміку.

Швидший за F40

Під час тестів на треку Fiorano цей прототип показував кращі результати, ніж:

  • Ferrari 288 GTO
  • Ferrari 512 BB/LM
  • Ferrari F40

Це робить його одним із найцікавіших експериментальних Ferrari свого часу.

Історія та походження

Розробкою займалася Michelotto — партнер Ferrari у клієнтських гоночних програмах.

Першим власником був бельгійський гонщик Жан Блатон, який використовував авто у змаганнях. Пізніше машина брала участь у історичних перегонах у США.

Висновок

Ferrari 308 GT/M — це:

  • один із найрідкісніших Ferrari у світі
  • ключовий етап розвитку гіперкарів бренду
  • реальний гоночний прототип із історією

Такі автомобілі купують не лише заради швидкості — це інвестиція в історію автомобілебудування.

