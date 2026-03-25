Експериментальну Ferrari продають за 2 мільйони євро

У Монако на аукціон виставили надзвичайно рідкісний Ferrari 308 GT/M. Це не просто класичне купе, а справжній експериментальний гоночний проект, який став фундаментом для майбутніх ікон бренду, пише topgir.com.ua.

Читайте також: Ferrari F40 Competition продають в Монако за 2,75 мільйонів євро

Рідкість і значення моделі

Автомобіль оцінюють у 1,5–2 млн євро. Його унікальність пояснюється просто:

побудовано лише 3 екземпляри

це перший із них

модель стала попередником таких легенд, як Ferrari 288 GTO та Ferrari F40

Фактично, 308 GT/M — це перехідний етап від класичних спорткарів до епохи гіперкарів Ferrari.

Технічні характеристики

Автомобіль створювався як повноцінний гоночний прототип:

двигун — 3,0-літровий V8 із впорскуванням Bosch

потужність — близько 370 к.с.

вага — приблизно 840 кг

кузов — карбон і кевлар

гальма — Brembo

Завдяки малій масі та гоночній архітектурі авто демонструвало виняткову динаміку.

Швидший за F40

Під час тестів на треку Fiorano цей прототип показував кращі результати, ніж:

Ferrari 288 GTO

Ferrari 512 BB/LM

Ferrari F40

Це робить його одним із найцікавіших експериментальних Ferrari свого часу.

Історія та походження

Розробкою займалася Michelotto — партнер Ferrari у клієнтських гоночних програмах.

Першим власником був бельгійський гонщик Жан Блатон, який використовував авто у змаганнях. Пізніше машина брала участь у історичних перегонах у США.

Висновок

Ferrari 308 GT/M — це:

один із найрідкісніших Ferrari у світі

ключовий етап розвитку гіперкарів бренду

реальний гоночний прототип із історією

Такі автомобілі купують не лише заради швидкості — це інвестиція в історію автомобілебудування.