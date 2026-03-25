Экспериментальную Ferrari продают за 2 миллиона евро

Ferrari 308 GT/M
В Монако на аукцион выставили чрезвычайно редкий Ferrari 308 GT/M. Это не просто классическое купе, а настоящий экспериментальный гоночный проект, который стал фундаментом для будущих икон бренда, пишет topgir.com.ua.
Читайте также: Ferrari F40 Competition продают в Монако за 2,75 миллионов евро
Редкость и значение модели
Автомобиль оценивают в 1,5–2 млн евро. Его уникальность объясняется просто:
- построено всего 3 экземпляра
- это первый из них
- модель стала предшественником таких легенд, как Ferrari 288 GTO и Ferrari F40
Фактически, 308 GT/M - это переходный этап от классических спорткаров к эпохе гиперкаров Ferrari.
Технические характеристики
Автомобиль создавался как полноценный гоночный прототип:
- двигатель - 3,0-литровый V8 с впрыском Bosch
- мощность - около 370 л.с.
- вес - примерно 840 кг
- кузов - карбон и кевлар
- тормоза - Brembo
Благодаря малой массе и гоночной архитектуре авто демонстрировало исключительную динамику.
Быстрее F40
Во время тестов на треке Fiorano этот прототип показывал лучшие результаты, чем:
- Ferrari 288 GTO
- Ferrari 512 BB/LM
- Ferrari F40
Это делает его одним из самых интересных экспериментальных Ferrari своего времени.
История и происхождение
Разработкой занималась Michelotto - партнер Ferrari в клиентских гоночных программах.
Первым владельцем был бельгийский гонщик Жан Блатон, который использовал авто в соревнованиях. Позже машина участвовала в исторических гонках в США.
Вывод
Ferrari 308 GT/M - это:
- один из самых редких Ferrari в мире
- ключевой этап развития гиперкаров бренда
- реальный гоночный прототип с историей
Такие автомобили покупают не только ради скорости - это инвестиция в историю автомобилестроения.