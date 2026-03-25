Экспериментальную Ferrari продают за 2 миллиона евро

В Монако на аукцион выставили чрезвычайно редкий Ferrari 308 GT/M. Это не просто классическое купе, а настоящий экспериментальный гоночный проект, который стал фундаментом для будущих икон бренда, пишет topgir.com.ua.

Редкость и значение модели

Автомобиль оценивают в 1,5–2 млн евро. Его уникальность объясняется просто:

построено всего 3 экземпляра

это первый из них

модель стала предшественником таких легенд, как Ferrari 288 GTO и Ferrari F40

Фактически, 308 GT/M - это переходный этап от классических спорткаров к эпохе гиперкаров Ferrari.

Технические характеристики

Автомобиль создавался как полноценный гоночный прототип:

двигатель - 3,0-литровый V8 с впрыском Bosch

мощность - около 370 л.с.

вес - примерно 840 кг

кузов - карбон и кевлар

тормоза - Brembo

Благодаря малой массе и гоночной архитектуре авто демонстрировало исключительную динамику.

Быстрее F40

Во время тестов на треке Fiorano этот прототип показывал лучшие результаты, чем:

Ferrari 288 GTO

Ferrari 512 BB/LM

Ferrari F40

Это делает его одним из самых интересных экспериментальных Ferrari своего времени.

История и происхождение

Разработкой занималась Michelotto - партнер Ferrari в клиентских гоночных программах.

Первым владельцем был бельгийский гонщик Жан Блатон, который использовал авто в соревнованиях. Позже машина участвовала в исторических гонках в США.

Вывод

Ferrari 308 GT/M - это:

один из самых редких Ferrari в мире

ключевой этап развития гиперкаров бренда

реальный гоночный прототип с историей

Такие автомобили покупают не только ради скорости - это инвестиция в историю автомобилестроения.