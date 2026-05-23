Електрокросовер Xiaomi YU7 GT встановив новий рекорд Нюрбургрингу серед позашляховиків

За кермом кросовера був головний тест-пілот автомобільного підрозділу компанії Рен Чжоуцан, пише Motor1. Йому вдалося покращити попередній рекордний результат траси на 1,76 секунди. Цей успіх став першим в історії випадком, коли офіційний рекордний час кола на Нюрбургринзі було встановлено саме китайським гонщиком.

Для Xiaomi це вже не перший тріумфальний вихід на територію "Зеленого пекла". Раніше підготовлений до серійного виробництва електричний седан SU7 Ultra подолав цю ж трасу за 7 хвилин 4,95 секунди, а його екстремальний гоночний прототип минулого року показав неймовірний час 6 хвилин 22,09 секунди. Заїзд кросовера відбувся ще 2 квітня, проте керівництво компанії свідомо відклало публікацію новини, щоб підігріти інтерес аудиторії перед офіційною презентацією лінійки YU7, запланованою на 21 травня.

Технічні особливості та гоночна підготовка

Задля безпеки та зниження маси інженери повністю демонтували задній ряд сидінь та встановили трубчастий каркас безпеки. Електромобіль також був оснащений опціональним заводським пакетом Track Package, детальні характеристики якого розкриють під час офіційного дебюту.

Згідно з реєстраційними документами, раніше поданими до Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю, модель отримає повнопривідну систему з двома електродвигунами сумарною потужністю 990 к.с. Китайські профільні медіа зазначають, що інженери прагнули досягти максимальної швидкості у 300 км/год, що автоматично робить YU7 одним із найшвидших позашляховиків на планеті.

Справедливість цих розрахунків підтверджують телеметричні дані з Нюрбургрингу: на фінальній довгій прямій траси прилад GPS зафіксував швидкість автомобіля на позначці 299 км/год. Силова установка живиться від акумуляторної батареї ємністю 101,7 кВт-год, яка забезпечує максимальний запас ходу до 705 км за національним китайським випробувальним циклом CLTC.

Чому це важливо?