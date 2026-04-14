Xiaomi YU7 отримав небезпечного конкурента від Changan: в чому його переваги

Дані про новинку вже з’явилися в базі Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю, зазначає CarNewsChina. Саме вони розкривають головні козирі майбутнього бестселера.

Естетика седана в кузові кросовера

Зовнішність Nevo Q06 поєднує агресивність та обтічність. Передня частина привертає увагу розділеною оптикою та світлодіодною смугою, що проходить через увесь капот. Дизайнери додали автомобілю рис преміальності: приховані дверні ручки, глянцеві накладки на колісні арки та LiDAR на даху, який забезпечує роботу просунутого автопілота. Попри стрімкий силует, автомобіль має солідні габарити.

Довжина кросовера становить 4837 мм, а колісна база у 2940 мм обіцяє комфортний запас простору в салоні. Для персоналізації доступно 14 варіантів дизайну дисків та панорамний дах.

Технічні особливості

Головною унікальністю Changan стала гнучкість у виборі двигунів. На відміну від Xiaomi, яка пропонує виключно електричні моделі, Nevo Q06 поєднує два різні підходи:

Покупці можуть обрати повністю електричні задньопривідні версії потужністю 282 або 302 кінські сили. Для тих, хто прагне драйву, передбачена повнопривідна модифікація на 444 кінські сили, яка здатна розігнати кросовер до 230 км/год. Подовжувач ходу (EREV): Гібридна версія використовує 1,5-літровий атмосферний двигун потужністю 97 кінських сил виключно для зарядки акумулятора. Рух забезпечують два електромотори на задній осі.

Особливий інтерес викликає енергосистема. Окрім стандартних LFP-батарей від компанії CATL, гібридна версія може отримати інноваційні натрій-іонні акумулятори. Така технологія набагато стабільніше працює в умовах сильних морозів, що є критичним для багатьох ринків.

Чи стане новинка успішною?

Changan Nevo Q06 демонструє нову стратегію китайських брендів: пропонувати дизайн та технології рівня Xiaomi або Tesla, але за нижчою ціною та з більшою практичністю. Наявність версії з подовжувачем ходу робить цей кросовер привабливим для тих, хто ще не готовий повністю відмовитися від пального, проте хоче користуватися перевагами електрокара.

Вихід моделі на ринок може змусити конкурентів переглянути свої прайс-листи, оскільки, за попередньою інформацією, вартість Nevo Q06 починатиметься приблизно від 200 тисяч юанів (близько 29 тисяч доларів).