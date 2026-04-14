Xiaomi YU7 получил опасного конкурента от Changan: в чем его преимущества

Данные о новинке уже появились в базе Министерства промышленности и информационных технологий Китая, отмечает CarNewsChina. Именно они раскрывают главные козыри будущего бестселлера.

Эстетика седана в кузове кроссовера

Внешность Nevo Q06 сочетает агрессивность и обтекаемость. Передняя часть привлекает внимание разделенной оптикой и светодиодной полосой, проходящей через весь капот. Дизайнеры добавили автомобилю черт премиальности: скрытые дверные ручки, глянцевые накладки на колесные арки и LiDAR на крыше, который обеспечивает работу продвинутого автопилота. Несмотря на стремительный силуэт, автомобиль имеет солидные габариты.

Длина кроссовера составляет 4837 мм, а колесная база в 2940 мм обещает комфортный запас пространства в салоне. Для персонализации доступно 14 вариантов дизайна дисков и панорамная крыша.

Технические особенности

Главной уникальностью Changan стала гибкость в выборе двигателей. В отличие от Xiaomi, которая предлагает исключительно электрические модели, Nevo Q06 сочетает два разных подхода:

Покупатели могут выбрать полностью электрические заднеприводные версии мощностью 282 или 302 лошадиные силы. Для тех, кто жаждет драйва, предусмотрена полноприводная модификация на 444 лошадиные силы, которая способна разогнать кроссовер до 230 км/ч. Удлинитель хода (EREV): Гибридная версия использует 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 97 лошадиных сил исключительно для зарядки аккумулятора. Движение обеспечивают два электромотора на задней оси.

Особый интерес вызывает энергосистема. Кроме стандартных LFP-батарей от компании CATL, гибридная версия может получить инновационные натрий-ионные аккумуляторы. Такая технология гораздо стабильнее работает в условиях сильных морозов, что является критичным для многих рынков.

Станет ли новинка успешной?

Changan Nevo Q06 демонстрирует новую стратегию китайских брендов: предлагать дизайн и технологии уровня Xiaomi или Tesla, но по более низкой цене и с большей практичностью. Наличие версии с удлинителем хода делает этот кроссовер привлекательным для тех, кто еще не готов полностью отказаться от горючего, однако хочет пользоваться преимуществами электрокара.

Выход модели на рынок может заставить конкурентов пересмотреть свои прайс-листы, поскольку, по предварительной информации, стоимость Nevo Q06 будет начинаться примерно от 200 тысяч юаней (около 29 тысяч долларов).