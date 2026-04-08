Chery и Geely планируют потеснить и превзойти гибриды от Toyota

Главная цель – разбить многолетнее доминирование Toyota в этом сегменте, представив технологии, обещающие невероятный расход топлива на уровне 2-3 литров на 100 км, отмечает CarNewsChina.

Технологическая дуэль: китайский драйв против японской плавности

В течение десятилетий гибридная система Toyota считалась эталоном благодаря планетарному распределителю мощности, обеспечивающему идеальную плавность хода. Однако китайские инженеры выбрали другой путь. Системы от Geely и Chery базируются на последовательно-параллельных схемах в сочетании с многоуровневыми гибридными трансмиссиями (DHT).

В отличие от японского подхода, где двигатель внутреннего сгорания имеет механическую связь с колесами, китайские системы предоставляют приоритет электропривода. Например, система Blue Core HEV от Changan использует мощные электродвигатели (от 130 до 180 кВт), что позволяет автомобилю демонстрировать динамику электрокара, пока ДВС работает в режиме максимально эффективного генератора. Результат впечатляет: в городском цикле новые китайские гибриды способны потреблять всего около 2 литров топлива.

Двигатель Blue Core от Changan

Борьба за рентабельность

Одним из ключевых факторов возвращения к HEV стала структура расходов. Классические гибриды требуют аккумуляторов емкостью всего 1-2 кВт-ч, тогда как плагин-гибриды (PHEV) требуют около 20 кВт-ч, а электромобили (BEV) – более 50 кВт-ч. В ситуации, когда цены на литий остаются нестабильными, а конкуренция на рынке заставляет производителей постоянно снижать стоимость готовых авто, переход на HEV стал “спасательным кругом” для маржинальности бизнеса. Меньшая батарея означает более низкую себестоимость при сохранении высокого качества и комфорта для конечного потребителя.

Глобальные амбиции и изменение политического курса

Китайские бренды рассматривают HEV как идеальный инструмент для экспансии на международные рынки, где инфраструктура зарядных станций все еще развита слабо. Опыт Toyota, которая в 2025 году продала 4,4 миллиона гибридов (42% от общего объема), доказывает, что мир еще не готов полностью отказаться от топлива.

Дополнительным стимулом стал пересмотр налоговой политики в самом Китае. С 2026 года льготы на покупку плагин-гибридов (PHEV) начали постепенно сокращаться. Это выравнивает условия игры для всех типов гибридизации, делая обычные HEV, не требующие зарядки от розетки, все более привлекательными для рядового покупателя. Что готовят лидеры:

Geely анонсировала систему i-HEV, которая ориентирована на стабильный расход топлива в пределах 3 л/100 км.

Chery экспериментирует с концепцией “усиленного гибрида”, устанавливая батареи емкостью до 5 кВт-ч, что фактически стирает грань между обычным HEV и плагин-моделями.

Changan уже начала массовые тест-драйвы новых моделей, готовя рынок к коммерческому запуску в ближайшие месяцы.

Китайский автопром больше не пытается просто копировать Toyota. Сегодня они предлагают альтернативную стратегию: больше мощности, выше эффективность электропривода и бескомпромиссная экономия, что делает переходный период к полной электрификации максимально выгодным для водителя.