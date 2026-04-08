Chery та Geely планують потіснити та перевершити гібриди від Toyota

Головна мета – розбити багаторічне домінування Toyota у цьому сегменті, представивши технології, що обіцяють неймовірну витрату палива на рівні 2-3 літрів на 100 км, зазначає CarNewsChina.

Технологічна дуель: китайський драйв проти японської плавності

Протягом десятиліть гібридна система Toyota вважалася еталоном завдяки планетарному розподільнику потужності, що забезпечує ідеальну плавність ходу. Проте китайські інженери обрали інший шлях. Системи від Geely та Chery базуються на послідовно-паралельних схемах у поєднанні з багаторівневими гібридними трансмісіями (DHT).

На відміну від японського підходу, де двигун внутрішнього згоряння має механічний зв'язок із колесами, китайські системи надають пріоритет електроприводу. Наприклад, система Blue Core HEV від Changan використовує потужні електродвигуни (від 130 до 180 кВт), що дозволяє автомобілю демонструвати динаміку електрокара, поки ДВЗ працює в режимі максимально ефективного генератора. Результат вражає: у міському циклі нові китайські гібриди здатні споживати лише близько 2 літрів пального.

Двигун Blue Core від Changan

Боротьба за рентабельність

Одним із ключових чинників повернення до HEV стала структура витрат. Класичні гібриди потребують акумуляторів ємністю лише 1-2 кВт-год, тоді як плагін-гібриди (PHEV) вимагають близько 20 кВт-год, а електромобілі (BEV) – понад 50 кВт-год. У ситуації, коли ціни на літій залишаються нестабільними, а конкуренція на ринку змушує виробників постійно знижувати вартість готових авто, перехід на HEV став “рятівним колом” для маржинальності бізнесу. Менша батарея означає нижчу собівартість при збереженні високої якості та комфорту для кінцевого споживача.

Глобальні амбіції та зміна політичного курсу

Китайські бренди розглядають HEV як ідеальний інструмент для експансії на міжнародні ринки, де інфраструктура зарядних станцій все ще розвинена слабко. Досвід Toyota, яка у 2025 році продала 4,4 мільйона гібридів (42% від загального обсягу), доводить, що світ ще не готовий повністю відмовитися від палива.

Додатковим стимулом став перегляд податкової політики в самому Китаї. З 2026 року пільги на купівлю плагін-гібридів (PHEV) почали поступово скорочуватися. Це вирівнює умови гри для всіх типів гібридизації, роблячи звичайні HEV, які не потребують зарядки від розетки, дедалі привабливішими для пересічного покупця. Що готують лідери:

Geely анонсувала систему i-HEV, яка орієнтована на стабільну витрату палива в межах 3 л/100 км.

Chery експериментує з концепцією “посиленого гібрида”, встановлюючи батареї ємністю до 5 кВт-год, що фактично стирає межу між звичайним HEV та плагін-моделями.

Changan вже розпочала масові тест-драйви нових моделей, готуючи ринок до комерційного запуску в найближчі місяці.

Китайський автопром більше не намагається просто копіювати Toyota. Сьогодні вони пропонують альтернативну стратегію: більше потужності, вища ефективність електроприводу та безкомпромісна економія, що робить перехідний період до повної електрифікації максимально вигідним для водія.