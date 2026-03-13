Електромобіль, який заряджається за 9 хвилин: DENZA Z9GT готується до дебюту в Європі

Преміальний бренд DENZA, який належить китайському автогіганту BYD, готується представити в Європі свій флагманський електромобіль DENZA Z9GT.

Офіційна прем’єра моделі запланована на 8 квітня у Парижі, але головна інтрига не у дизайні чи потужності — а в технології зарядки.

Зарядка майже як заправка

DENZA називає свою нову систему FLASH Charging проривом для електромобілів. Ідея проста: зробити зарядку настільки швидкою, щоб вона більше не відрізнялася від заправки звичайного авто.

За словами розробників, батарею можна підзарядити з 10 до 70 відсотків приблизно за п’ять хвилин — цього вистачає на кількасот кілометрів ходу. Якщо ж підключити автомобіль трохи довше, то від 10 до 97 відсотків заряд займає близько дев’яти хвилин.

Ще один цікавий момент — робота у холоді. Навіть при температурі до –30 °C батарея може зарядитися майже повністю приблизно за дванадцять хвилин, що для електромобілів зараз виглядає дуже амбітно.

Нова версія батареї Blade

Така швидкість стала можливою завдяки новому поколінню фірмової батареї Blade. Інженери змогли підвищити її енергетичну щільність і зробити швидший рух іонів усередині елементів, завдяки чому акумулятор не тільки швидше заряджається, але й менше деградує.

У Z9GT використовується батарея на 122 кВт·год. У задньопривідній версії це дозволяє отримати запас ходу до приблизно 800 кілометрів.

Потужність як у суперкара

Попри акцент на зарядці, автомобіль не виглядає повільним. Топова версія має три електромотори і розвиває понад 960 кінських сил. Розгін до 100 км/год займає менше трьох секунд — рівень, який ще кілька років тому асоціювався лише із суперкарами.

Сам кузов виконаний у форматі shooting brake — це щось середнє між спортивним універсалом і купе. Такий тип кузова рідко зустрічається у сучасних електромобілях, тому модель виглядає доволі незвично навіть на фоні преміального сегмента.

У салоні — «ефект опери»

Ще одна незвична деталь — аудіосистема, створена разом із французькою компанією Devialet. Вона використовує технологію Dolby Atmos і розміщує звук у салоні так, ніби пасажири знаходяться у концертному залі.

Фактично виробник хоче перетворити автомобіль не просто на транспорт, а на мультимедійний простір для подорожей.

Чому це важливо

Головна проблема електромобілів для багатьох водіїв — це час зарядки. Навіть сучасні швидкі станції зазвичай потребують 20–30 хвилин, щоб зарядити батарею до 80%.

Якщо заявлені цифри FLASH Charging підтвердяться у реальному житті, це може серйозно змінити ринок. Тоді різниця між заправкою бензинового авто і зарядкою електромобіля майже зникне.

Європейський дебют Z9GT відбудеться у квітні, і разом із ним BYD планує поступово запускати мережу ультрашвидких зарядних станцій.