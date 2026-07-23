Електромобілі Geely вироблятимуть на заводі Ford в Іспанії

Завод Ford в Альмуссафесі володіє потенційною річною потужністю у 450 000 автомобілів, однак протягом останніх років майданчик працює менш ніж на чверть від своїх можливостей, зазначає Carscoops.

Наразі там випускають кросовер Kuga, проте незабаром до нього на конвеєрі приєднаються елктричні Geely. Очікується, що додаткові деталі угоди прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосить пізніше цього тижня під час виступу перед ЗМІ безпосередньо на заводі Ford.

Іспанія як новий центр китайського автопрому в Європі

Офіційного підтвердження щодо конкретних моделей від Geely поки немає, проте чутки вказують на новий доступний електричний хетчбек EX2, який минулого року став найпопулярнішим новим автомобілем у Китаї. Крім того, раніше повідомлялося, що в межах цієї угоди Ford потенційно може створити власний електромобіль на базі архітектури EX2, хоча ця інформація ще потребує підтвердження.

Важливу роль у досягненні домовленостей відіграв прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Оскільки країна не має власних автомобільних гігантів на кшталт Німеччини чи Італії, місцева влада активно залучає інвестиції з Китаю.

Нагадаємо, що Geely – не єдина компанія, що розгортає потужності в регіоні: