Электромобили Geely будут производиться на заводе Ford в Испании

Завод Ford в Альмуссафесе обладает потенциальной годовой мощностью в 450 000 автомобилей, однако в последние годы площадка работает менее чем на четверть от своих возможностей, отмечает Carscoops.

В настоящее время там выпускают кроссовер Kuga, однако вскоре к нему на конвейере присоединятся электромобили Geely. Ожидается, что дополнительные детали соглашения премьер-министр Испании Педро Санчес объявит позднее на этой неделе во время выступления перед СМИ непосредственно на заводе Ford.

Испания как новый центр китайского автопрома в Европе

Официального подтверждения относительно конкретных моделей от Geely пока нет, однако слухи указывают на новый доступный электрохэтчбек EX2, который в прошлом году стал самым популярным новым автомобилем в Китае. Кроме того, ранее сообщалось, что в рамках этого соглашения Ford потенциально может создать собственный электромобиль на базе архитектуры EX2, хотя эта информация еще требует подтверждения.

Важную роль в достижении договоренностей сыграл премьер-министр Испании Педро Санчес. Поскольку в стране нет собственных автомобильных гигантов, как в Германии или Италии, местные власти активно привлекают инвестиции из Китая.

Напомним, что Geely – не единственная компания, которая наращивает мощности в регионе: