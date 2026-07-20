Электромобиль Geely E2 за 9000 долларов стал абсолютным бестселлером в Китае

Официальные итоговые отчеты еще не опубликованы, однако, как пишет Motor1, этот хэтчбек, который на разных рынках также продается под названиями Geely EX2, Geely Galaxy Xingyuan и Geome Xingyuan, только за первую половину 2026 года нашел около 244 000 покупателей в Китае.

Такой результат позволил ему обойти Tesla Model Y (215 000 единиц), Xiaomi SU7 (182 000 единиц) и Leapmotor A10 (171 000 единиц). Такой успех выглядит особенно впечатляющим, поскольку автомобили на новых источниках энергии (NEV), к которым относятся чистые электромобили, плагин-гибриды и модели с увеличенным запасом хода, в настоящее время занимают около 63% всего рынка новых автомобилей в Китае.

Идеальный баланс габаритов и низкой цены

Секрет успеха модели Geely E2 кроется в продуманном сочетании практичных размеров и агрессивной ценовой политики. Имея длину 4,11 метра, электромобиль относится к более крупным представителям европейского B-сегмента. По своим габаритам он превосходит такие модели, как Renault 5, Peugeot 208, Nissan Micra и т. д. Колесная база автомобиля составляет 2,65 метра, что обеспечивает внутреннее пространство и вместимость багажного отсека на уровне моделей более высокого класса.

Цена является еще одним фундаментальным преимуществом. На внутреннем рынке Китая стоимость Geely E2 начинается от 64 800 юаней (около 9 000 долларов). Это значительно меньше, чем у главного прямого конкурента BYD Seagull (известного на европейском рынке как Dolphin Surf), цена которого начинается с 69 900 юаней (10 300 долларов). Для сравнения: базовая стоимость кроссовера Tesla Model Y в Китае составляет не менее 263 500 юаней (38 900 долларов).

Современная комплектация и технические характеристики

Дизайнеры Geely E2 решили отказаться от чрезмерно сложного или агрессивного футуристического стиля, который мог бы отпугнуть консервативных клиентов. Вместо этого хэтчбек получил чистые, сдержанные и современные линии кузова, которые нравятся широкой целевой аудитории. При этом уровень оснащения за такую стоимость остается высоким.

В стандартную комплектацию автомобиля входят 8,8-дюймовая цифровая приборная панель для водителя, 14,6-дюймовый центральный дисплей информационно-развлекательной системы, полностью светодиодные фары ближнего света и система адаптивного круиз-контроля-контроля. Электромобиль отличается высокой практичностью: объем заднего багажника составляет 374 литра, а при сложенных сиденьях второго ряда этот показатель возрастает до 1320 литров. Кроме того, под капотом предусмотрен дополнительный передний багажный отсек объемом 71 литр.

Силовая установка состоит из одного электродвигателя, расположенного на задней оси. Он работает в паре с литий-железо-фосфатными (LFP) аккумуляторными батареями. В зависимости от выбранной модификации реальный запас хода автомобиля составляет от 250 до 340 километров, чего вполне достаточно для ежедневных поездок в пределах города и пригорода.

Электромобиль уже начинает поступать на европейские рынки, в частности в Италию, где его стартовая цена составляет около 20 900 евро. Простая и понятная формула – низкая стоимость, практичные габариты, стабильный запас хода и современные технологии – оказалась именно тем, что ищут покупатели в эпоху массовой электрификации.