Електромобіль Geely E2 за 9 000 доларів став абсолютним бестселером у Китаї

Офіційні підсумкові звіти ще не опубліковані, проте, як пише Motor1, цей хетчбек, який на різних ринках також продається під назвами Geely EX2, Geely Galaxy Xingyuan та Geome Xingyuan, лише за першу половину 2026 року знайшов близько 244 000 покупців у Китаї.

Такий результат дозволив йому обійти Tesla Model Y (215 000 одиниць), Xiaomi SU7 (182 000 одиниць) та Leapmotor A10 (171 000 одиниць). Подібний успіх виглядає особливо вражаючим, оскільки автомобілі на нових джерелах енергії (NEV), куди входять чисті електромобілі, плагін-гібриди та моделі з подовженим запасом ходу, наразі займають близько 63% від усього ринку нових машин у Китаї.

Ідеальний баланс габаритів та низької ціни

Секрет успіху моделі Geely E2 криється у продуманому поєднанні практичних розмірів та агресивної цінової політики. Маючи довжину 4,11 метра, електромобіль належить до більших представників європейського B-сегмента.

За своїми габаритами він перевершує такі моделі, як Renault 5, Peugeot 208, Nissan Micra тощо. Колісна база автомобіля становить 2,65 метра, що забезпечує внутрішній простір та місткість вантажного відсіку на рівні моделей вищого класу.

Ціна є ще однією фундаментальною перевагою. На внутрішньому ринку Китаю вартість Geely E2 стартує від 64 800 юанів (близько 9 000 доларів). Це значно менше за головного прямого конкурента BYD Seagull (відомого на європейському ринку як Dolphin Surf), ціна якого починається з 69 900 юанів (10 300 доларів). Для порівняння, базова вартість кросовера Tesla Model Y в Китаї становить не менше 263 500 юанів (38 900 доларів).

Сучасне оснащення та технічні характеристики

Дизайнери Geely E2 вирішили відмовитися від надмірно складного чи агресивного футуристичного стилю, який міг би відлякати консервативних клієнтів. Натомість хетчбек отримав чисті, стримані та сучасні лінії кузова, які подобаються широкій цільовій аудиторії. При цьому рівень оснащення за таку вартість залишається високим.

У стандартну комплектацію автомобіля входять 8,8-дюймова цифрова панель приладів для водія, 14,6-дюймовий центральний дисплей інформаційно-розважальної системи, повністю світлодіодні фари головного світла й система адаптивного круїз-контролю. Електромобіль відрізняється високою практичністю: об'єм заднього багажника становить 374 літри, а при складених сидіннях другого ряду цей показник зростає до 1320 літрів. Крім того, під капотом передбачено додатковий передній багажний відсік об'ємом 71 літр.

Силова установка складається з одного електродвигуна, розташованого на задній осі. Він працює в парі з літій-залізо-фосфатними (LFP) акумуляторними батареями. Залежно від обраної модифікації, реальний запас ходу автомобіля становить від 250 до 340 кілометрів, чого цілком достатньо для щоденних поїздок у межах міста та передмістя.

Електромобіль уже починає виходити на європейські ринки, зокрема в Італію, де його початкова ціна становить близько 20 900 євро. Проста та зрозуміла формула – низька вартість, практичні габарити, стабільний запас ходу та сучасні технології – виявилася саме тим, що шукають покупці в епоху масової електрифікації.