Китайський бренд Leapmotor дебютує на ринку Північної Америки

Протягом року модель адаптували до жорстких місцевих умов: інженери налаштовували автомобіль для стабільної роботи на високогірних дорогах, в умовах пустельної спеки та тропічної вологості, а також успішно завершили всі процедури сертифікації. Стартова вартість новинки у мексиканських автосалонах становить 575 000 мексиканських доларів (приблизно 33 000 доларів США), пише Carscoops.

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Специфіка силової установки: технологія збільшеного запасу ходу

На відміну від європейського ринку, де модель B10 пропонується у повністю електричному виконанні, для Мексики обрали виключно модифікацію із подовжувачем запасу ходу (EREV). Особливістю цього силового агрегату є те, що 1,5-літровий бензиновий двигун внутрішнього згоряння ніколи не приводить колеса в рух безпосередньо. Він виконує роль генератора для підзарядки акумуляторної батареї ємністю 18,8 кВт-год.

Батарея живить головний електродвигун потужністю 160 кВт (215 к.с.). За даними виробника Leapmotor, таке технічне рішення забезпечує надзвичайну ефективність: комбінований запас ходу автомобіля між зупинками для заправки та підзарядки сягає майже 990 кілометрів. Надалі компанія планує розширити лінійку B10 на місцевому ринку іншими модифікаціями.

Інтеграція в дилерську мережу Stellantis

Масштабне розгортання продажів китайського бренду стало можливим завдяки стратегічному партнерству з концерном Stellantis, який володіє приблизно 20% акцій Leapmotor і повністю контролює міжнародне спільне підприємство, створене для реалізації автомобілів за межами Китаю. Замість створення інфраструктури з нуля, новий бренд інтегрували в уже наявні комерційні потужності партнера.

Продажі здійснюватимуться через чинні дилерські центри концерну, які налічують понад 40 торгових точок по всій Мексиці. Питання гарантійного, сервісного обслуговування та постачання сертифікованих запчастин також вирішено максимально ефективно – за це відповідатиме розгалужена загальнонаціональна мережа бренду Mopar.

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