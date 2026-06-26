США заборонили Polestar продавати нові автомобілі через китайське коріння бренду

Під жорсткі санкції потрапили навіть ті моделі марки, фінальне збирання яких здійснюється безпосередньо на американських промислових підприємствах, зазначає Carscoops. Причиною такого кроку стало нове федеральне правило щодо безпеки підключених автомобілів, під дію якого потрапив бренд через свій зв'язок із китайським автомобільним гігантом Geely.

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Наслідки правила про підключені транспортні засоби

Рішення про фактичне закриття ринку США для нових моделей Polestar ухвалило Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі. Відомство відмовило компанії у видачі обов'язкової ліцензії, необхідної для продовження комерційної діяльності в країні. Правовою основою для цього стало так зване "Правило про підключені транспортні засоби", фіналізоване американською владою.

Ця норма покликана захистити національну безпеку США шляхом заборони імпорту та продажу автомобілів, які використовують програмне чи апаратне забезпечення, розроблене в Китаї або Росії. Вашингтон обґрунтовує такі суворі заходи ризиками несанкціонованого віддаленого доступу та передачі конфіденційних даних американських громадян до Пекіна.

Запровадження обмежень відбуватиметься поетапно: першими під удар потрапляють програмні компоненти та цифрові системи зв'язку у 2027 модельному році, а заборона на використання специфічного іноземного заліза (апаратної частини) набуде чинності у 2030 році. Варто зазначити, що сестринський бренд Volvo, який також перебуває під контролем Geely, зумів отримати аналогічний дозвіл.

Водночас аналогічні перешкоди на американському ринку невдовзі доведеться долати таким моделям, як Lincoln Nautilus та Buick Envision, оскільки вони виготовляються на китайських заводах.

Удар по американському виробництву в Південній Кароліні

Нові регуляторні правила створюють критичну ситуацію для американського заводу Polestar, розташованого у штаті Південна Кароліна. Саме там з 2024 року було налагоджено високотехнологічне збирання преміального електричного кросовера Polestar 3. Частина цих машин експортується до країн ЄС, проте заборона на реалізацію продукції всередині Штатів ставить під питання подальшу економічну доцільність функціонування даного підприємства.

Наразі дилери Polestar у США мають право розпродати наявні складські запаси вже випущених автомобілів третьої та четвертої моделей. Проте експерти галузі висловлюють сумніви щодо споживчого попиту на ці електромобілі. Попри офіційні гарантії виробника повністю виконувати всі зобов'язання щодо подальшого технічного обслуговування, забезпечення гарантії та підтримки поточних клієнтів, покупці можуть утриматися від придбання машин бренду, який офіційно залишає країну.

Зміна стратегії та фокус на європейський ринок