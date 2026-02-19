Polestar готує масштабне розширення модельного ряду

У 2026 році компанія зосередиться на запуску нових серійних моделей і розширенні наявних, відкладаючи найбільш емоційний проєкт — електричний родстер, що мав стати іміджевим флагманом бренду, повідомляє Auto24, посилаючись на Motor1.

Нові моделі: ставка на масовість і універсальність

Вже влітку 2026 року стартують поставки нової моделі Polestar 5, яка має зміцнити позиції бренду в сегменті преміальних електрокросоверів. До кінця року дебютує нова версія моделі Polestar 4, орієнтована на ширшу аудиторію.

Очікується, що вона отримає більш практичний кузов із заднім склом та конфігурацію, що поєднує простір універсала з функціональністю кросовера. На початку 2027 року заплановано вихід нового покоління моделі Polestar 2, а у 2028 році бренд планує представити компактний кросовер Polestar 7, який стане доступнішою точкою входу до лінійки.

Електричний родстер відкладається щонайменше до 2028 року

Найбільш очікувана модель бренду — електричний родстер Polestar 6, не з’явиться у найближчі роки. Спочатку серійна версія концепту кабріолета Polestar O₂ планувалася на 2026 рік, однак пріоритети змінилися. За словами представників компанії, спершу необхідно завершити запуск масових моделей. Лише після цього бренд повернеться до проєкту іміджевого автомобіля. Орієнтовний термін дебюту — не раніше 2028 року.

Модель для зміцнення іміджу бренду

Родстер розглядається як ключова модель, що формуватиме емоційний імідж марки та підкреслить її технологічні можливості. Концепт мав двомоторну силову установку з повним приводом, потужністю близько 884 к.с. і крутним моментом 900 Нм. Розгін до 100 км/год займав приблизно 3,2 с, а максимальна швидкість обмежувалася на рівні 250 км/год. Очікувана стартова ціна майбутнього родстера може перевищити 200 000 доларів, що зробить його найдорожчим автомобілем бренду.

Конкуренція

Іміджевий кабріолет має допомогти бренду чіткіше відокремитися від Volvo та посилити позиції у сегменті високопродуктивних електромобілів. Водночас ринок преміальних електрокарів стає дедалі конкурентнішим, а стратегія бренду тепер орієнтована насамперед на збільшення обсягів продажів.