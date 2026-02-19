Polestar готовит масштабное расширение модельного ряда

В 2026 году компания сосредоточится на запуске новых серийных моделей и расширении имеющихся, откладывая наиболее эмоциональный проект - электрический родстер, который должен был стать имиджевым флагманом бренда, сообщает Auto24, ссылаясь на Motor1.

Новые модели: ставка на массовость и универсальность

Уже летом 2026 года стартуют поставки новой модели Polestar 5, которая должна укрепить позиции бренда в сегменте премиальных электрокроссоверов. До конца года дебютирует новая версия модели Polestar 4, ориентированная на более широкую аудиторию.

Ожидается, что она получит более практичный кузов с задним стеклом и конфигурацию, сочетающую пространство универсала с функциональностью кроссовера. В начале 2027 года запланирован выход нового поколения модели Polestar 2, а в 2028 году бренд планирует представить компактный кроссовер Polestar 7, который станет доступной точкой входа в линейку.

Электрический родстер откладывается как минимум до 2028 года

Наиболее ожидаемая модель бренда - электрический родстер Polestar 6, не появится в ближайшие годы. Изначально серийная версия концепта кабриолета Polestar O₂ планировалась на 2026 год, однако приоритеты изменились. По словам представителей компании, сначала необходимо завершить запуск массовых моделей. Только после этого бренд вернется к проекту имиджевого автомобиля. Ориентировочный срок дебюта - не ранее 2028 года.

Модель для укрепления имиджа бренда

Родстер рассматривается как ключевая модель,, которая будет формировать эмоциональный имидж марки и подчеркнет ее технологические возможности. Концепт имел двухмоторную силовую установку с полным приводом, мощностью около 884 л.с. и крутящим моментом 900 Нм. Разгон до 100 км/ч занимал примерно 3,2 с, а максимальная скорость ограничивалась на уровне 250 км/ч. Ожидаемая стартовая цена будущего родстера может превысить 200 000 долларов, что сделает его самым дорогим автомобилем бренда.

Конкуренция

Имиджевый кабриолет должен помочь бренду четче отделиться от Volvo и усилить позиции в сегменте высокопроизводительных электромобилей. В то же время рынок премиальных электрокаров становится все более конкурентным, а стратегия бренда теперь ориентирована прежде всего на увеличение объемов продаж.