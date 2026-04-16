Нове покоління електромобіля Polestar 2 виходить на ринок: яка ціна

Лінійка 2027 модельного року пропонує кілька рівнів оснащення, що дозволяє обрати оптимальний баланс між ціною та продуктивністю. Базова версія Polestar 2 під назвою Long Range Single Motor пропонується за ціною від 66 400 австралійських доларів (приблизно 47 225 доларів США), зазначає Autoevolution.

Для тих, хто шукає більшої потужності, доступні повнопривідні варіанти: Long Range Dual Motor за ціною від 71 400 австралійських доларів (50 785 доларів США) й Long Range Dual Motor з пакетами Performance та Plus, що обійдеться у 85 080 австралійських доларів (60 515 доларів США).

Технічні характеристики та запас ходу

Базова модифікація оснащена одним електродвигуном на задній осі, який видає 220 кВт (299 к.с.) та 490 Нм крутного моменту. Це дозволяє автомобілю прискорюватися до 100 км/год за 6,2 секунди. Головною перевагою цієї версії є її енергоефективність – запас ходу за циклом WLTP становить 659 кілометрів. Повнопривідні версії пропонують значно серйознішу динаміку при крутному моменті 740 Нм:

Dual Motor (310 кВт / 420 к.с.): розгін до 100 км/год за 4,5 секунди, запас ходу – 596 км.

Performance Pack (350 кВт / 476 к.с.): розгін до «сотні» за 4,2 секунди, запас ходу – 568 км.

Максимальна швидкість для всіх модифікацій обмежена на позначці 205 км/год, а здатність до буксирування становить до 1500 кілограмів.

Технології зарядки та оснащення салону

Всі версії Polestar 2 оснащені акумуляторним блоком ємністю 82 кВт-год. Завдяки підтримці швидкої зарядки постійним струмом потужністю до 205 кВт, поповнити енергію з 10% до 80% можна всього за 28 хвилин. Повна зарядка від домашньої станції (11 кВт) триватиме близько 8 годин.

Інтер'єр електромобіля залишається зразком мінімалізму та високих технологій. У розпорядженні водія 12,3-дюймова цифрова панель приладів та центральний сенсорний екран на 11,2 дюйма. До переліку стандартного та опціонального оснащення входять:

Двозонний клімат-контроль та бездротова зарядка для смартфонів.

Преміальна акустика Harman Kardon (у пакеті Plus) або топова система від Bowers & Wilkins.

Оновлення програмного забезпечення “по повітрю” (OTA) та розширений комплекс систем безпеки.

Виробник підтвердив, що на Polestar 2 2027 року розповсюджується 5-річна гарантія та програма безкоштовної допомоги на дорозі, що робить володіння електрокаром ще зручнішим.