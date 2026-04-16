Новое поколение электромобиля Polestar 2 выходит на рынок: какая цена

Линейка 2027 модельного года предлагает несколько уровней оснащения, что позволяет выбрать оптимальный баланс между ценой и производительностью. Базовая версия Polestar 2 под названием Long Range Single Motor предлагается по цене от 66 400 австралийских долларов (примерно 47 225 долларов США), отмечает Autoevolution.

Для тех, кто ищет большей мощности, доступны полноприводные варианты: Long Range Dual Motor по цене от 71 400 австралийских долларов (50 785 долларов США) и Long Range Dual Motor с пакетами Performance и Plus, что обойдется в 85 080 австралийских долларов (60 515 долларов США).

Технические характеристики и запас хода

Базовая модификация оснащена одним электродвигателем на задней оси, который выдает 220 кВт (299 л.с.) и 490 Нм крутящего момента. Это позволяет автомобилю ускоряться до 100 км/ч за 6,2 секунды. Главным преимуществом этой версии является ее энергоэффективность – запас хода по циклу WLTP составляет впечатляющие 659 километров. Полноприводные версии предлагают значительно более серьезную динамику при крутящем моменте 740 Нм:

Dual Motor (310 кВт / 420 л.с.): разгон до 100 км/ч за 4,5 секунды, запас хода – 596 км.

Performance Pack (350 кВт / 476 л.с.): разгон до "сотни" за 4,2 секунды, запас хода – 568 км.

Максимальная скорость для всех модификаций ограничена на отметке 205 км/ч, а способность к буксировке составляет до 1500 килограммов.

Технологии зарядки и оснащение салона

Все версии Polestar 2 оснащены аккумуляторным блоком емкостью 82 кВт-ч. Благодаря поддержке быстрой зарядки постоянным током мощностью до 205 кВт, пополнить энергию с 10% до 80% можно всего за 28 минут. Полная зарядка от домашней станции (11 кВт) продлится около 8 часов.

Интерьер электромобиля остается образцом минимализма и высоких технологий. В распоряжении водителя 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и центральный сенсорный экран на 11,2 дюйма. В перечень стандартного и опционального оснащения входят:

Двухзонный климат-контроль и беспроводная зарядка для смартфонов.

Премиальная акустика Harman Kardon (в пакете Plus) или топовая система от Bowers & Wilkins.

Обновление программного обеспечения “по воздуху” (OTA) и расширенный комплекс систем безопасности.

Производитель подтвердил, что на Polestar 2 2027 распространяется 5-летняя гарантия и программа бесплатной помощи на дороге, что делает владение электрокаром еще более удобным.