Китайский бренд Leapmotor дебютирует на рынке Северной Америки

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Leapmotor B10
В течение года модель адаптировали к суровым местным условиям: инженеры настраивали автомобиль для стабильной работы на высокогорных дорогах, в условиях пустынной жары и тропической влажности, а также успешно завершили все процедуры сертификации. Стартовая стоимость новинки в мексиканских автосалонах составляет 575 000 мексиканских долларов (примерно 33 000 долларов США), пишет Carscoops.
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Особенности силовой установки: технология увеличенного запаса хода
В отличие от европейского рынка, где модель B10 предлагается в полностью электрическом исполнении, для Мексики выбрали исключительно модификацию с удлинителем запаса хода (EREV). Особенностью этого силового агрегата является то, что 1,5-литровый бензиновый двигатель внутреннего сгорания никогда не приводит колеса в движение напрямую. Он выполняет роль генератора для подзарядки аккумуляторной батареи емкостью 18,8 кВт-ч.
Батарея питает главный электродвигатель мощностью 160 кВт (215 л.с.). По данным производителя Leapmotor, такое техническое решение обеспечивает исключительную эффективность: комбинированный запас хода автомобиля между остановками для заправки и подзарядки достигает почти 990 километров. В дальнейшем компания планирует расширить линейку B10 на местном рынке другими модификациями.
Интеграция в дилерскую сеть Stellantis
Масштабное развертывание продаж китайского бренда стало возможным благодаря стратегическому партнерству с концерном Stellantis, который владеет примерно 20% акций Leapmotor и полностью контролирует международное совместное предприятие, созданное для реализации автомобилей за пределами Китая. Вместо создания инфраструктуры с нуля новый бренд интегрировали в уже имеющиеся коммерческие мощности партнера.
Продажи будут осуществляться через действующие дилерские центры концерна, которые насчитывают более 40 торговых точек по всей Мексике. Вопросы гарантийного и сервисного обслуживания, а также поставки сертифицированных запчастей также решены максимально эффективно – за это будет отвечать разветвленная общенациональная сеть бренда Mopar.
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Географические планы и причины отсутствия модели на рынке США
- Выход на мексиканский рынок является лишь начальным этапом экспансии в регионе, и следующим элементом может стать Канада. Страна недавно согласилась принимать до 49 000 китайских автомобилей ежегодно в обмен на снижение тарифов на экспорт рапсового масла, к тому же Stellantis серьезно рассматривает возможность организации будущего производства на канадских предприятиях.
- Генеральный директор концерна Антонио Филоса подтвердил, что у Leapmotor есть четкие перспективы в Мексике и Канаде, но на рынке Соединенных Штатов для бренда пока совершенно нет места.
- Главным препятствием для выхода в США остаются жесткие таможенные тарифы на электромобили китайского происхождения, а также строгие антикитайские правила регулирования программного обеспечения, из-за которых американский рынок ранее был вынужден покинуть бренд Polestar.
- Несмотря на закрытость рынка США, запуск в Мексике считается крайне важной вехой, которая должна помочь Leapmotor реализовать амбициозную глобальную цель – продать один миллион автомобилей по всему миру в течение этого года.