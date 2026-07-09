Китайский бренд Leapmotor дебютирует на рынке Северной Америки

В течение года модель адаптировали к суровым местным условиям: инженеры настраивали автомобиль для стабильной работы на высокогорных дорогах, в условиях пустынной жары и тропической влажности, а также успешно завершили все процедуры сертификации. Стартовая стоимость новинки в мексиканских автосалонах составляет 575 000 мексиканских долларов (примерно 33 000 долларов США), пишет Carscoops.

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Особенности силовой установки: технология увеличенного запаса хода

В отличие от европейского рынка, где модель B10 предлагается в полностью электрическом исполнении, для Мексики выбрали исключительно модификацию с удлинителем запаса хода (EREV). Особенностью этого силового агрегата является то, что 1,5-литровый бензиновый двигатель внутреннего сгорания никогда не приводит колеса в движение напрямую. Он выполняет роль генератора для подзарядки аккумуляторной батареи емкостью 18,8 кВт-ч.

Батарея питает главный электродвигатель мощностью 160 кВт (215 л.с.). По данным производителя Leapmotor, такое техническое решение обеспечивает исключительную эффективность: комбинированный запас хода автомобиля между остановками для заправки и подзарядки достигает почти 990 километров. В дальнейшем компания планирует расширить линейку B10 на местном рынке другими модификациями.

Интеграция в дилерскую сеть Stellantis

Масштабное развертывание продаж китайского бренда стало возможным благодаря стратегическому партнерству с концерном Stellantis, который владеет примерно 20% акций Leapmotor и полностью контролирует международное совместное предприятие, созданное для реализации автомобилей за пределами Китая. Вместо создания инфраструктуры с нуля новый бренд интегрировали в уже имеющиеся коммерческие мощности партнера.

Продажи будут осуществляться через действующие дилерские центры концерна, которые насчитывают более 40 торговых точек по всей Мексике. Вопросы гарантийного и сервисного обслуживания, а также поставки сертифицированных запчастей также решены максимально эффективно – за это будет отвечать разветвленная общенациональная сеть бренда Mopar.

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