Stellantis представила в Европе китайский электрокар, который на 13 тысяч евро дешевле Peugeot

Главный секрет агрессивной цены Leapmotor B05 (известного в Китае как Lafa 5) заключается в месте его рождения. Электромобиль собирают на заводе Stellantis в Сарагосе (Испания). Такой шаг позволяет компании официально обходить высокие ввозные пошлины ЕС на китайские электрокары, поскольку машина считается произведенной в пределах Евросоюза.

Результат потрясающий: в Италии цена на B05 стартует от 26 900 евро, пишет Carscoops. Для сравнения он на 9 600 евро дешевле, чем Volkswagen ID.3 и на 11 450 евро доступнее Renault Megane E-Tech. Кроме того, разница с “родственником” по концерну, Peugeot E-308, достигает невероятных 13 080 евро.

Технологии и драйв: китайская база, европейские настройки

Несмотря на бюджетный статус, техническая начинка хэтчбека впечатляет. В основе лежит архитектура LEAP 3.0 с использованием технологии Cell-to-Chassis, где батарея интегрирована непосредственно в силовую структуру кузова. Это не только повышает жесткость на кручение, но и позволило инженерам достичь идеального распределения веса 50:50. Покупателям предлагают два варианта LFP-батарей:

Pro: 56,2 кВт-ч с запасом хода до 401 км по циклу WLTP.

Pro Max: 67,1 кВт-ч, что обеспечивает до 482 км автономности.

Задний электродвигатель выдает 215 л.с. и 240 Нм крутящего момента. Отдельно стоит отметить скорость зарядки: пиковая мощность в 174 кВт позволяет пополнить запас энергии с 30% до 80% всего за 17 минут.

Премиальные опции в базовой комплектации

Leapmotor B05 разрушает стереотип о скромном уровне оснащения дешевых авто. Уже в версии Life водитель получает огромный 14,6-дюймовый тачскрин, панорамную крышу, камеры на 360 градусов и голосового помощника с ИИ, который узнает владельца в лицо.

В дорогой версии Design добавляются 19-дюймовые диски, вентиляция сидений и атмосферная подсветка на 256 цветов, пульсирующая в такт музыке. Для ценителей драйва впоследствии выйдет версия Ultra с мощностью 241 л.с., заниженной подвеской и спортивными тормозами.

Детали сотрудничества Leapmotor и Stellantis:

Компания Leapmotor была основана в 2015 году. В конце 2023 года концерн Stellantis стал владельцем 21% акций бренда. Стоимость инвестиций оценивается на уровне 1,5 миллиарда евро. В сентябре 2024 года бренд официально дебютировал в Европе. Линейка моделей насчитывает кроссоверы B10 и C10, а также компактный хэтчбек T03.

Осенью прошлого года в комментарии для Auto24 генеральный директор представительства концерна Stellantis в Украине Руслан Акимов сообщил, что процесс выхода бренда Leapmotor на рынок Украины активно обсуждается в концерне. Однако, похоже, что отмена льгот на электромобили негативно повлияла на это решение.