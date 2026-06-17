Xiaomi SU7 перелетів через земляний насип через збій системи безпеки

За інформацією видання CarNewsChina, інцидент стався 13 червня. Електрокар рухався по трасі з активованою функцією контролю центру смуги руху LCC (Lane Centering Control). Одразу після виходу з повороту на дорозі з'явився великий насип із землі. Попри явну небезпеку, система SU7 не розпочала сповільнення та не задіяла функцію автономного екстреного гальмування. За словами водійки, вона помітила курган у момент, коли гальмувати було вже запізно.

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Оприлюднені в мережі кадри свідчать, що насип було добре видно здалеку, тому часу для належної реакції вистачало. Внаслідок зіткнення автомобіль підкинуло в повітря, і він перелетів через перешкоду. У машини відірвало передній бампер, пошкодило елементи крил та захист днища, а в салоні спрацювали фронтальні подушки безпеки.

Робота пасивної безпеки та деталі розслідування

Попри серйозні механічні руйнування передньої частини кузова, системи пасивної безпеки седана відпрацювали ефективно. Водійка не зазнала травм, а акумуляторний блок продемонстрував високу структурну міцність – датчики не зафіксували жодних ознак задимлення чи загоряння.

Під час з'ясування обставин поліція встановила, що аварійна ділянка магістралі ще офіційно не була здана в експлуатацію і рух нею заборонений. Автомобілістка зі свого боку зауважила, що повністю довірилася автомобільній навігаційній системі, а жодних попереджувальних чи заборонних знаків на в'їзді до цієї зони не було.

Технічні обмеження базової комплектації без датчика LiDAR

Головною причиною того, що автоматика "не побачила" перешкоду, експерти вважають особливості апаратної архітектури конкретного екземпляра автомобіля. У ДТП потрапила базова комплектація 2024 модельного року, яка позбавлена оптичного далекоміра LiDAR на даху.

Комплекс допомоги водієві у цій початковій версії покладається на 11 функціональних камер високої роздільної здатності, 12 ультразвукових датчиків по периметру кузова, 1 радар міліметрового діапазону та центральний обчислювальний процесор Nvidia.

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Більш дорогі модифікації 2024 модельного року оснащувалися лазерним далекоміром LiDAR та двома продуктивними чіпами Nvidia Orin-X. Фахівці зазначають, що наявність лазерного радара з високою ймовірністю дозволила б розпізнати рельєфну земляну купу та вчасно зупинити седан.

Рішення від Xiaomi