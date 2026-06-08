Електронне свідоцтво про реєстрацію авто: у чому його переваги

Українські водії іноді відмовляються від традиційних пластикових документів на користь цифрових сервісів. У сервісних центрах МВС нагадують: під час реєстрації або перереєстрації транспортного засобу громадяни можуть оформити електронне свідоцтво про реєстрацію, яке має таку ж юридичну силу, як і звичайний пластиковий документ.

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Коли можна оформити електронне свідоцтво

Електронне свідоцтво доступне під час проведення реєстраційних операцій із транспортним засобом, зокрема:

при первинній реєстрації автомобіля;

під час перереєстрації;

при зміні власника транспортного засобу;

під час оформлення спадщини.

Саме таким варіантом нещодавно скористався житель Донеччини Руслан, який звернувся до сервісного центру МВС для переоформлення успадкованого від батька автомобіля.

У чому переваги електронного документа

Головна перевага цифрового свідоцтва — відсутність необхідності виготовляти пластиковий бланк.

Завдяки цьому власник:

не сплачує вартість бланкової продукції;

отримує доступ до документа в електронному форматі;

може користуватися ним через державні цифрові сервіси;

не ризикує загубити або забути документ удома.

Електронне свідоцтво відображається в цифрових сервісах і доступне власнику зі смартфона.

Скільки можна заощадити

Під час оформлення електронного свідоцтва громадянин сплачує лише адміністративну послугу без додаткових витрат на виготовлення пластикового документа.

Таким чином загальна вартість реєстраційної операції стає нижчою порівняно з оформленням традиційного свідоцтва.

Чи замінює електронний документ пластиковий

Так. Електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу є повноцінним документом, який підтверджує факт реєстрації автомобіля.

Воно має таку ж юридичну силу в передбачених законодавством випадках і може використовуватися нарівні з паперовими або пластиковими документами лише на території України.

Чому водії обирають цифровий формат

Окрім економії коштів, електронні документи забезпечують швидкий доступ до необхідної інформації в будь-який момент. Власнику достатньо мати смартфон із доступом до відповідного сервісу.

У сервісних центрах МВС зазначають, що цифрові документи стають дедалі популярнішими серед автовласників завдяки зручності використання та можливості користуватися сучасними онлайн-послугами без зайвих паперів.

Таким чином електронне свідоцтво про реєстрацію є альтернативою пластиковому документу, яка дозволяє не лише спростити користування автомобілем, а й заощадити кошти під час оформлення реєстраційних послуг.