Электронное свидетельство о регистрации авто: в чем его преимущества

Украинские водители иногда отказываются от традиционных пластиковых документов в пользу цифровых сервисов. У сервисных центрах МВД напоминают: при регистрации или перерегистрации транспортного средства граждане могут оформить электронное свидетельство о регистрации, которое имеет такую же юридическую силу, как и обычный пластиковый документ.

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Когда можно оформить электронное свидетельство

Электронное свидетельство доступно при проведении регистрационных операций с транспортным средством, в частности:

при первичной регистрации автомобиля;

во время перерегистрации;

при смене собственника транспортного средства;

при оформлении наследства.

Именно таким вариантом недавно воспользовался житель Донецкой области Руслан, который обратился в сервисный центр МВД для переоформления унаследованного от отца автомобиля.

В чем преимущества электронного документа

Главное преимущество цифрового свидетельства - отсутствие необходимости изготавливать пластиковый бланк.

Благодаря этому владелец:

не оплачивает стоимость бланковой продукции;

получает доступ к документу в электронном формате;

может пользоваться им через государственные цифровые сервисы;

не рискует потерять или забыть документ дома.

Электронное свидетельство отображается в цифровых сервисах и доступно владельцу со смартфона.

Сколько можно сэкономить

При оформлении электронного свидетельства гражданин оплачивает только административную услугу без дополнительных расходов на изготовление пластикового документа.

Таким образом общая стоимость регистрационной операции становится ниже по сравнению с оформлением традиционного свидетельства.

Заменяет ли электронный документ пластиковый

Да. Электронное свидетельство о регистрации транспортного средства является полноценным документом, который подтверждает факт регистрации автомобиля.

Оно имеет такую же юридическую силу в предусмотренных законодательством случаях и может использоваться наравне с бумажными или пластиковыми документами только на территории Украины.

Почему водители выбирают цифровой формат

Кроме экономии средств, электронные документы обеспечивают быстрый доступ к необходимой информации в любой момент. Владельцу достаточно иметь смартфон с доступом к соответствующему сервису.

В сервисных центрах МВД отмечают, что цифровые документы становятся все более популярными среди автовладельцев благодаря удобству использования и возможности пользоваться современными онлайн-услугами без лишних бумаг.

Таким образом электронное свидетельство о регистрации является альтернативой пластиковому документу, которая позволяет не только упростить пользование автомобилем, но и сэкономить средства при оформлении регистрационных услуг.