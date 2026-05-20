Електричний Audi A2 e-tron проходить фінальні випробування перед прем'єрою

Про запуск серійного проєкту A2 e-tron у межах щорічної медіаконференції компанії оголосив генеральний директор Audi Гернот Дьолльнер. За його словами, поява цього сімейства стане наступним важливим кроком бренду на шляху до повної електрифікації та відкриє доступ до преміальної мобільності для ширшого кола клієнтів.

Тести батареї у Скандинавії

Одним із ключових етапів розробки стали комплексні випробування в умовах екстремально низьких температур, які інженери провели на секретному полігоні в Лапландії, на півночі Швеції. На засніжених трасах та слизькому покритті замерзлих озер тестувалася робота системи термічного менеджменту та перевірялася ефективність акумуляторної батареї в морози.

Під час зимових заїздів фахівці щохвилини коригували алгоритми взаємодії електричного приводу, гальмівної системи та елементів підвіски. Головна мета цих налаштувань – забезпечити фірмовий рівень керованості та безпеки, притаманний усім сучасним моделям німецької марки.

Аеродинаміка

Паралельно з дорожніми випробуваннями прототип проходив ретельну оптимізацію в аеродинамічній трубі технічного центру компанії в Інгольштадті. Новинка отримала впізнавану та характерну лінію даху, яка не лише визначає самобутній дизайн, а й забезпечує високі показники обтічності.

За словами виробника, стенд дозволяє симулювати швидкість зустрічного вітру до 300 км/год, а також оснащений спеціальним рухомим дорожнім полотном, що працює на швидкостях до 235 км/год. Надточні аероакустичні вимірювання дозволили інженерам значно знизити рівень шумів у салоні від набігаючого потоку повітря, покращити пасивне охолодження елементів приводу та знизити коефіцієнт лобового опору кузова для збільшення запасу ходу.

Дорожні випробування в Баварії

Для оцінки поведінки автомобіля в реальному дорожньому трафіку інженери Audi обрали звивисті маршрути регіону Альтмюльталь у Баварії. Дороги з частими підйомами, крутими поворотами та різними типами покриття стали ідеальним майданчиком для точного калібрування підвіски та численних електронних асистентів водія.

Локальне виробництво та стратегія Audi