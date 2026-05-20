Электрический Audi A2 e-tron проходит финальные испытания перед премьерой

О запуске серийного проекта A2 e-tron в рамках ежегодной медиаконференции компании объявил генеральный директор Audi Гернот Дьолльнер. По его словам, появление этого семейства станет следующим важным шагом бренда на пути к полной электрификации и откроет доступ к премиальной мобильности для более широкого круга клиентов.

Тесты батареи в Скандинавии

Одним из ключевых этапов разработки стали комплексные испытания в условиях экстремально низких температур, которые инженеры провели на секретном полигоне в Лапландии, на севере Швеции. На заснеженных трассах и скользком покрытии замерзших озер тестировалась работа системы термического менеджмента и проверялась эффективность аккумуляторной батареи в морозы.

Во время зимних заездов специалисты ежеминутно корректировали алгоритмы взаимодействия электрического привода, тормозной системы и элементов подвески. Главная цель этих настроек – обеспечить фирменный уровень управляемости и безопасности, присущий всем современным моделям немецкой марки.

Аэродинамика

Параллельно с дорожными испытаниями прототип проходил тщательную оптимизацию в аэродинамической трубе технического центра компании в Ингольштадте. Новинка получила узнаваемую и характерную линию крыши, которая не только определяет самобытный дизайн, но и обеспечивает высокие показатели обтекаемости.

По словам производителя, стенд позволяет симулировать скорость встречного ветра до 300 км/ч, а также оснащен специальным подвижным дорожным полотном, работающим на скоростях до 235 км/ч. Сверхточные аэроакустические измерения позволили инженерам значительно снизить уровень шумов в салоне от набегающего потока воздуха, улучшить пассивное охлаждение элементов привода и снизить коэффициент лобового сопротивления кузова для увеличения запаса хода.

Дорожные испытания в Баварии

Для оценки поведения автомобиля в реальном дорожном трафике инженеры Audi выбрали извилистые маршруты региона Альтмюльталь в Баварии. Дороги с частыми подъемами, крутыми поворотами и различными типами покрытия стали идеальной площадкой для точной калибровки подвески и многочисленных электронных ассистентов водителя.

Локальное производство и стратегия Audi