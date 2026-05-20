Электрический Audi A2 e-tron проходит финальные испытания перед премьерой

Прототип Audi A2 e-tron
О запуске серийного проекта A2 e-tron в рамках ежегодной медиаконференции компании объявил генеральный директор Audi Гернот Дьолльнер. По его словам, появление этого семейства станет следующим важным шагом бренда на пути к полной электрификации и откроет доступ к премиальной мобильности для более широкого круга клиентов.
Тесты батареи в Скандинавии
Одним из ключевых этапов разработки стали комплексные испытания в условиях экстремально низких температур, которые инженеры провели на секретном полигоне в Лапландии, на севере Швеции. На заснеженных трассах и скользком покрытии замерзших озер тестировалась работа системы термического менеджмента и проверялась эффективность аккумуляторной батареи в морозы.
Во время зимних заездов специалисты ежеминутно корректировали алгоритмы взаимодействия электрического привода, тормозной системы и элементов подвески. Главная цель этих настроек – обеспечить фирменный уровень управляемости и безопасности, присущий всем современным моделям немецкой марки.
Аэродинамика
Параллельно с дорожными испытаниями прототип проходил тщательную оптимизацию в аэродинамической трубе технического центра компании в Ингольштадте. Новинка получила узнаваемую и характерную линию крыши, которая не только определяет самобытный дизайн, но и обеспечивает высокие показатели обтекаемости.
По словам производителя, стенд позволяет симулировать скорость встречного ветра до 300 км/ч, а также оснащен специальным подвижным дорожным полотном, работающим на скоростях до 235 км/ч. Сверхточные аэроакустические измерения позволили инженерам значительно снизить уровень шумов в салоне от набегающего потока воздуха, улучшить пассивное охлаждение элементов привода и снизить коэффициент лобового сопротивления кузова для увеличения запаса хода.
Дорожные испытания в Баварии
Для оценки поведения автомобиля в реальном дорожном трафике инженеры Audi выбрали извилистые маршруты региона Альтмюльталь в Баварии. Дороги с частыми подъемами, крутыми поворотами и различными типами покрытия стали идеальной площадкой для точной калибровки подвески и многочисленных электронных ассистентов водителя.
Локальное производство и стратегия Audi
- Серийное производство Audi A2 e-tron будет полностью налажено на главном заводе компании в Ингольштадте. Этот шаг подчеркивает стремление руководства концерна к постепенной трансформации своих существующих производственных мощностей в Германии и Европе под выпуск исключительно экологичного транспорта.
- После масштабной волны премьер, состоявшейся в 2024 и 2025 годах, когда бренд выпустил более 20 новых моделей, компания сформировала самое молодое портфолио среди прямых конкурентов и планирует удерживать этот темп в течение всего 2026 года.